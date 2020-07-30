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Из-за эпидемии коронавируса Ольга Богомолец продает свой замок-музей «Радомысль», - СМИ

Инсайдеры говорят, что продажа замка-музея "Радомысль", который принадлежит Ольге Богомолец, запланирована на вторую половину августа

сегодня, 11:30
Автор:

Елена Волкова
Из-за эпидемии коронавируса Ольга Богомолец продает свой замок-музей «Радомысль», - СМИ

Вследствие коронавируса и резкого падения количества туристов в замке-музее "Радомысль" (город Радомышль Житомирской области) его владелица Ольга Богомолец решила продать этот музей. Продажа запланирована на вторую половину августа. Об этом корреспонденту "Досье" сообщил источник, близкий к руководству замка-музея "Радомысль". 

"После того, как весной появилась информация о том, что человек заболел коронавирусом именно после посещения нашего музея, о "Радомысле" в округе пошла дурная слава. Хотя до этого местные жители гордились этой достопримечательностью. А теперь, несмотря на все наши призывы приходить, игнорируют музей. Мы в "Радомысле" думаем, что люди просто поддались панике. Поскольку оснований для особых переживаний нет – наш район занимает в области средние позиции. В 20 с лишним раз уступая по статистике заболевания COVID-19 областному центру, а также Коростеньскому, Любарскому и другим районам области", - сказал источник.  

Напомним, что в марте СМИ сообщали о том, что у заболевшей коронавирусом 70-летней женщины из Радомышля первые симптомы заболевания появились после того, как она накануне посещала музей украинской домашней иконы в замке-музее "Радомысль" и целовала там иконы. В феврале, за полторы недели до визита больной в музей "Радомысль" в этом музее была группа туристов из Италии. Они также целовали там иконы.

"Кто-то из этой группы, возможно, и занес коронавирус в Радомышль", - предполагал тогда один из сотрудников Житомирской ОГА. 

Получить комментарий от владелицы замка-музея "Радомысль" Ольги Богомолец по поводу ее планов продать в августе этот музей не удалось. Вместе с тем опрошенные специалисты на рынке недвижимости предполагают, что предложение о продаже такого интересного объекта вызовет большой интерес участников рынка.


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