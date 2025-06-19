Из российского плена удалось вернуть Защитников: из каких войск

Сегодня состоялся очередной этап крупного обмена пленными в категории "Тяжелобольные и раненые" согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению Президента Украины освобождена из российской неволи группа Защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем, передает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию КоордШтаба.

Сегодня прошел обмен пленными, которые имеют тяжелые болезни

На Родину вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что у каждого освобожденного сегодня Защитника тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.

Большинство освобожденных воинов находились в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Все освобожденные сегодня защитники – представители рядового и сержантского состава.

"В целом домой возвращаются украинцы, которые воевали в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Черниговской, а также в Запорожской и Киевской областях. Освобожденные из плена Защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе", – отмечают в Координационном штабе.

Эта работа продолжается и уже в ближайшее время готовится следующий этап обмена пленными, добавили там.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украину вернули последнюю часть тел погибших, среди них были и российские военные.