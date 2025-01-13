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Из резерва госбюджета выделили дополнительно 5 млрд грн на программу "Зимняя е Поддержка", - Шмигаль

Программа «Зимняя е Поддержка» — это правительственная инициатива, предоставляющая украинцам 1000 гривен через приложение «Дія».

сегодня, 12:45
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Клименко Елена

Кабинет министров выделил дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета для выполнения программы "Зимняя поддержка". Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

Из резерва госбюджета выделили дополнительно 5 млрд грн на программу "Зимняя е Поддержка", - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: 24 Канал

"Правительство решило дополнительно направить 5 миллиардов гривен на реализацию программы "Зимняя е Поддержка". Это позволит полностью выполнить все поданные украинцами заявки, обеспечить получение помощи и использование средств для оплаты коммунальных, медицинских, образовательных и других услуг", – написал Шмигаль.

Он также добавил, что был усовершенствован механизм выплаты пособия для лиц старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию или социальную помощь через банки, а также для недееспособных лиц, подавших заявку через опекунов. Эти граждане получат свою тысячу гривен через Укрпочту.

"Мы также усовершенствовали механизм обмена информацией между учреждениями, реализующими программу, что позволит лучше обрабатывать данные и информировать украинцев", — отметил Шмигаль, добавив, что правительство успешно работает над этой программой даже в условиях войны.

Как известно, программа "Зимняя е Поддержка" — это правительственная инициатива, предоставляющая украинцам 1000 гривен через приложение "Дія". Средства можно потратить на определенные товары и услуги, а заявку подать через Действие или получить через Укрпочту и банки-партнеры. Ранее на реализацию программы было выделено 3,8 миллиарда гривен.

Портал "Комментарии" ранее писал, что более 11 миллионов украинцев подали заявки на выплату 1 000 гривен по программе "Зимняя поддержка". В то же время 8 миллионов человек уже получили эти деньги. В правительстве хотят расширить программу – добавят заявки на субсидии для ВПЛ.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/9332
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