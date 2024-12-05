Назван аэропорт, который может заработать уже в следующем году: но есть нюансы

Возможность возобновления авиасообщения в Украине все чаще оговаривается на фоне заявлений страховых компаний. Представители отрасли считают, что рейсы могут стартовать в 2025 году, однако ключевым условием остается безопасность в воздушном пространстве. В то же время эксперты называют перспективы возобновления авиарейсов неоднозначными, учитывая как технические, так и вызовы безопасности. Об этом сообщает ТСН.

Самолет МАУ. Фото из открытых источников

Эксперты указывают на техническую готовность аэропортов Борисполь и Львов, которые могут запустить работу уже через месяц после получения соответствующих разрешений. Однако их функционирование зависит от гарантий безопасности.

Валерий Романенко, эксперт по авиации, отмечает, что обеспечение полной безопасности в небе – главное условие для запуска полетов.

"Без стабильного воздушного пространства ни одна страховая компания не рискнет покрывать полеты, а без этого авиакомпании не заработают", — отмечает он.

Одним из самых перспективных вариантов является аэропорт в Ужгороде, который не подвергался ракетным обстрелам. Однако его мощности ограничены: взлетно-посадочная полоса подходит только для небольших самолетов, что усложняет экономическую целесообразность. Кроме того, аэропорт зависит от согласований со Словакией, ведь часть маршрута проходит через ее территорию.

Аэропорт Львов технически готов принимать рейсы, однако угроза ракетных атак и необходимость быстрой эвакуации пассажиров в случае тревоги создают значительные риски. По мнению Романенко, такие ограничения могут сделать деятельность аэропорта экономически убыточной.

Кроме того, сравнения с Израилем, где авиаперевозки продолжаются даже во время военных действий, часто приводят в пример. Однако эксперты отмечают: уровень противовоздушной обороны в Украине значительно ниже, чем в Израиле, что затрудняет реализацию подобной модели.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на информацию о возможности открытия местного аэропорта для пассажирских перевозок. По его словам, хотя бы один аэропорт должен работать в Украине во время войны.