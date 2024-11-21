Итальянская деревня продает дома за 1 доллар: как купить

Село Оллолаи на острове Сардиния в Италии нашло оригинальный способ привлечь к себе внимание и новых жителей. В ответ на результаты выборов президента США местные власти обратились к разочарованным американцам с привлекательным предложением – купить недвижимость за символическую цену - 1 доллар.

Село Оллолаи. Фото: Roberto Tangianu/Sardegna Live

Мэр Оллолаи Франческо Колумбу объясняет, что деревня ориентирована на американцев, потому что они могут стать ключевым фактором в возрождении общины.

"Вас утомила глобальная политика? Хотите принять более сбалансированный образ жизни, обеспечивая новые возможности? Пора начать строить свой европейский побег в потрясающем раю Сардинии", — говорится в сообщении на специально запущенном сайте.

Франческо Колумбу объясняет, что приоритет стоит на американцах, но гражданин любой другой страны также может подать заявку на получение жилья в итальянском поселке. По словам мэра Оллолаи, село имеет три категории жилья:

— Дома за 1 евро – они нуждаются в капитальном ремонте.

— Готовые к заселению дома – их стоимость составляет до 100 000 евро.

— Бесплатное жилье – доступно для цифровых кочевников, которые согласятся на время поселиться в селе.

Кроме того, местные власти обещают сопровождение для всех заинтересованных покупателей, которое будет включать экскурсии по доступным домам, помощь с поиском подрядчиков и оформление документов.

Оллолаи, как и многие населенные пункты в сельской местности в Италии, страдает от сокращения населения. За последний век его население сократилось с 2250 до 1150 человек. Но такие программы привлечение иностранцев реально работают. Например британец Джордж Лейнг переехал в Италию, где купил дом за 1 евро, а через два года рассказал, не жалел ли он из-за этого поступка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после победы Трампа в США американцы начали активно заявлять о готовности покинуть Соединенные Штаты. В частности, такое заявление сделала дочь Илона Маска. Однако не только итальянское село хочет привлечь американцев, подобный проект также был запущен в Дании.

Также "Комментарии" писали о том, что в Хорватии выставили на продажу дом за 5 гривен.