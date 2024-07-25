Истребители США и Канады перехватили военные самолеты РФ и КНР: что происходит

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Кравцев Сергей
Американские и канадские истребляемые перехватили возле побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Twitter (X) Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).
Российские самолеты Ту-95МС. Фото: из открытых источников
Как уточнили в руководстве аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошел 24 июля.
Отмечается, что NORAD "обнаружил, отследил и перехватил" 2 российских военных самолета Ту-95, а также 2 китайских бомбардировщика H-6
Данные военные самолеты РФ и КНР "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)".
В NORAD добавили, что действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.
Стоит напомнить, что китайские самолеты H-6 (Xian H-6) являются лицензионными копиями КНР советских реактивных бомбардировщиков Ту-16.
NORAD является уникальным двунациональным командованием между США и Канадой.
Оно использует многослойную защитную сеть со спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей в бесперебойной совместимости для обнаружения и отслеживания самолетов.
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