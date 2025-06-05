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Истребители Mirage 2000 нарисовали тризуб над Черным морем (ФОТО)

Французские Mirage 2000 пролетели над Черным морем, повторив контур украинского тризуба.

сегодня, 10:30
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Slava Kot

Французские истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный полет над Черным морем по необычной траектории полета, которая повторяла очертания тризуба. Этот жест стал очередным символом солидарности и публичной поддержки Украины.

Истребители Mirage 2000 нарисовали тризуб над Черным морем (ФОТО)

Истребитель Mirage 2000. Фото из открытых источников

4 июня в сервисах отслеживания полетов Flightradar24 зафиксировал необычный маршрут в Черном море. Оказалось, что истребители Mirage 2000 нарисовали в воздухе национальный символ Украины. Контуры тризуба легко заметить на карте при включении режима отслеживания маршрута самолетов.

На жест французов отреагировали воздушные силы Украины.

"Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной. Для Украины этот жест имеет больше чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников", — пишут в ПС и выражают благодарность Франции.

Также в воздушных силах отметили, что маршрут в форме тризуба был замечены на российских радарах, а благодаря сервису Flightradar24 его увидели также миллионы пользователей в соцсетях и на новостных сайтах.

Французские истребители нарисовали украинский тризуб в небе над Черным морем

Французские истребители нарисовали украинский тризуб в небе над Черным морем

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сразу 9 пассажирских самолетов зафиксировали над Украиной, несмотря на запрет влетать в воздушное пространство страны.

Также "Комментарии" писали о таинственном полете над Черным морем, куда США отправили спецсамолет для разведки. По данным Flightradar24, это впервые с начала полномасштабного вторжения когда такой самолет фиксируют в этом участке.



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