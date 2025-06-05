Истребители Mirage 2000 нарисовали тризуб над Черным морем (ФОТО)

Французские истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный полет над Черным морем по необычной траектории полета, которая повторяла очертания тризуба. Этот жест стал очередным символом солидарности и публичной поддержки Украины.

Истребитель Mirage 2000. Фото из открытых источников

4 июня в сервисах отслеживания полетов Flightradar24 зафиксировал необычный маршрут в Черном море. Оказалось, что истребители Mirage 2000 нарисовали в воздухе национальный символ Украины. Контуры тризуба легко заметить на карте при включении режима отслеживания маршрута самолетов.

На жест французов отреагировали воздушные силы Украины.

"Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной. Для Украины этот жест имеет больше чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников", — пишут в ПС и выражают благодарность Франции.

Также в воздушных силах отметили, что маршрут в форме тризуба был замечены на российских радарах, а благодаря сервису Flightradar24 его увидели также миллионы пользователей в соцсетях и на новостных сайтах.

Французские истребители нарисовали украинский тризуб в небе над Черным морем

Французские истребители нарисовали украинский тризуб в небе над Черным морем

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сразу 9 пассажирских самолетов зафиксировали над Украиной, несмотря на запрет влетать в воздушное пространство страны.

Также "Комментарии" писали о таинственном полете над Черным морем, куда США отправили спецсамолет для разведки. По данным Flightradar24, это впервые с начала полномасштабного вторжения когда такой самолет фиксируют в этом участке.