"Исповедник и грешник": на Западе указали на поразительный момент во время переговоров Трампа и Зеленского

Перед похоронами Папы Франциска в Риме прошла встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Этот диалог был особенно напряженным, учитывая предыдущую встречу, завершившуюся громким скандалом в Белом доме, пишет Sky News.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Издание отмечает, что эта встреча может войти в историю, хотя подробности переговоров остаются засекреченными. В то же время, фото с базилики Святого Петра позволяют почувствовать атмосферу встречи.

На снимках видно, как Трамп и Зеленский сидят друг напротив друга, выбирая сдержанные позы – руки сложены на коленях, обмен взглядами напряжен. На одном из кадров Зеленский выглядит так, словно эмоционально дискутирует с главой Белого дома. Эти образы передают глубокое напряжение в их разговоре.

"Выглядит, будто один — исповедник, другой — грешник, но сказать, кто есть кто, тяжело", — отмечает Sky News.

После встречи Зеленский прокомментировал ее итоги:

"Это была конструктивная встреча, которая способна стать исторической, если мы сможем добиться реального результата вместе", — подчеркнул глава государства в своем Telegram-канале.

Западные партнеры внимательно следят за действиями Трампа — будет ли он оказывать давление на Путина, или, наоборот, в случае провала переговоров, переведет вину на Киев и будет искать новые точки соприкосновения с Кремлем.

"Если это произойдет, роль США как мирового гаранта безопасности может сойти на нет. И именно на этой неделе, параллельно с прощанием с Папой, мы можем стать свидетелями символического захоронения международного порядка, существовавшего со времен Второй мировой", — подытожили в Sky News.

Как уже писали "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский выразил благодарность главе Белого дома Дональду Трампу за "символическую встречу" в Риме перед прощанием с Папой Римским. Свое заявление украинский лидер сделал у себя в Telegram.