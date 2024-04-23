Испортит погоду по всей стране: в Украину идет новый "нелетний" циклон

Завтра, 24 апреля, в Украине снова начнутся осадки и прогнозируется сильный ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Завтра к нам снова запрыгивает активный циклон с юга, который принесет дожди и сильный ветер!" – написала она.

Как она утверждает, в Украине 24 апреля дожди будут идти везде. Они будут умеренные и подчас даже значительные. В дневные часы в южных и восточных регионах без существенных осадков.

"Ветер преимущественно юго-восточный, 5- 12 метров в секунду, местами штормовые порывы до 15- 20 метров в секунду", — отмечает Диденко.

Температура воздуха в северных и западных областях будет составлять 11...16 градусов, на других территориях будет теплее, 17...24 градуса, а на юге местами будет плюсовать до 25...28 градусов.

"Киевляне! Завтра — снова зонты, лужи и покрепче обувь. В столице в среду ожидается дождь и сильный ветер!" – заранее предупреждает прогнозистка.

Температура воздуха в Киеве, как прогнозирует Наталья Диденко, будет не слишком низкой, днем предполагается 10...12 градусов. "Но вы же помните, что усиление ветра провоцирует ощущение холода и эмоционально снижает температуру воздуха на несколько градусов", — завершила синоптик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что метеоролог рассказала, какой будет погода в мае в Украине. Ситуация с погодой в течение мая этого года предполагается теплее, чем обычно, в ряде регионов. На подавляющем большинстве же территорий температура прогнозируется в пределах климатической нормы. Об этом, отвечая на вопрос 24 канала, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.