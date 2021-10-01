Испорченный сыр, гнилые арбузы: исполнительный директор Союза потребителей проверил киевский супермаркет



















Максим Несмеянов, исполнительный директор в Союзе потребителей Украины, проверил товары, которые продают в магазине "NOVUS" по улице Михаила Гришко, 3 (район метро Позняки), ведь ему пожаловались потребители.

Максим Несмеянов, фото из открытых источников

Максим Несмеянов подошел к витрине с нарезанным сыром, который упакован в прозрачную пленку. Проверку снимали на видео, которое он выложил на странице в Facebook. Максим взял в руки несколько кусков упакованного сыра и показал на камеру плесень на кусках сыра. Плесень белого цвета была на многих кусках, что свидетельствует о том, что сыр испортился.

Несмиянов объяснил почему такая плесень выступает на твердом сыре. По его словам, причины две: некачественные ингредиенты, которые использовали для производства сыра или грязный нож, которым нарезали головку сыра.

По датам изготовления срок годности сыра не истек, то есть продукт еще можно употреблять в пищу. Однако многие из кусочков покрылись плесенью на прилавке. По словам исполнительного директора, скорее всего, работники супермаркета не обрабатывают ножи так, как нужно и поэтому продукция портится. Максим Несмеянов собрал в свою корзину все куски сыра, которые покрылись плесенью.

"Сейчас много жалоб поступает. Люди покупают твердый расфасованный сыр, открывают упаковку, а там плесень. Сейчас я расскажу почему так происходит. Иногда происходит разгерметизация вакуумной упаковки. Сначала я осматриваю товар внешне: не истек ли срок годности, или целая ли упаковка. Но бывает, что видно через нее плесень на сыре. Уважаемые подписчики подчеркиваю, что здесь везде в супермаркете есть камеры и если бы мы намеренно "подставляли" магазины, то на нас бы уже подали в суд. Но мы снимаем на камеру как все происходит на самом деле", — отметил Несмеянов.

С полки супермаркета он взял твердый сыр ТМ "Звенигора" и развернул упаковку. Внутри сыр покрылся плесенью с обеих сторон. Причиной такого явления Максим называет нарушение целостности упаковки. Как он выяснил, в супермаркете два продавца проверяют витрины с продуктами, но експерт нашел испорченые товары на полках. Сыры, которые отобрал Максим, пригодные в соответствии с датой изготовления, указанной при упаковке.

Максим Несмиянов дал совет украинцам — внимательно осматривать товар, который вы покупаете, нюхать его, если это возможно. Если нашли некачественный товар, то идите к администратору.



В отделе с товаром, на который установлены скидки в 40-60%, Максим Несмеянов нашел немало продуктов, срок годности которых истек. Среди товаров была капуста, салаты, кетчупы, открытая банка с мидиями, икра, сушеная рыба и другие товары.

По словам эксперта, такое продавать нельзя, но невнимательные покупатели могут приобрести продукты даже несмотря на строк годности. Также Максим Несмеянов обнаружил испорченные арбузы, которые уже начали гнить. Администратор сказала, что все отобранные им товары спишут.

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