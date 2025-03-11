Исландия направила 2 миллиона евро на восстановление энергетики Украины

Исландия перечислила более 2 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, доведя свой общий вклад до 5,6 миллиона евро. Эти средства направляются на закупку оборудования для восстановления энергосистемы в регионах, наиболее пострадавших от российских обстрелов. Исландия остается надежным партнером Украины по борьбе за энергетическую независимость.

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Исландия уже не в первый раз финансово поддерживает украинскую энергетику. В течение 2023-2024 годов страна провела четыре транша в Фонд поддержки энергетики Украины. Благодаря этим средствам удалось закупить критически важное оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"Каждый вклад партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины имеет очень важное значение. За соответствующие средства закупается оборудование, которое помогает энергетикам восстанавливать разрушенное врагом и возвращать свет и тепло в дома украинцев. Благодарим Исландию за поддержку и очередной вклад в энергетическую устойчивость Украины", – подчеркнул Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по инициативе украинского министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. В настоящее время общая сумма вкладов международных партнеров в Фонд превысила 1 миллиард евро. Его донорами являются более 30 стран, в том числе государства ЕС, Великобритания, США, а также международные организации и представители частного сектора.

Фонд стал важным механизмом оперативного финансирования энергетических потребностей Украины. Благодаря полученной помощи, энергетики могут быстрее ремонтировать сети после российских атак, устанавливать новые мощности и обеспечивать бесперебойную работу критической инфраструктуры.