Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Джидде, где ранили чиновников стран ЕС

Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на немусульманское кладбище в Джидде в Саудовской Аравии, в результате которого было ранено несколько человек. Об этом сообщает Reuters.

Фото: ТК Звезда

В заявлении, распространенном через свой официальный канал Telegram, группа сообщила, что ее "солдатам" удалось спрятать самодельную бомбу на кладбище, которая затем взорвалась после того, как там собрались несколько "консулов ​​стран-крестоносцев".

Взрыв случился во время церемонии в День памяти жертв Первой мировой войны. Это стало вторым инцидентом, произошедшим в Джидде за последние пару недель, и первой за многие годы атакой с применением взрывчатки, направленной на иностранцев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в результате взрыва были ранены как минимум два человека во время нападения на немусульманское кладбище в Джидде во время церемонии, организованной французским консульством по случаю Дня памяти, заявили французские офицеры. Консул Франции в Джидде, французские эмигранты и офицеры из других стран, а также представители Великобритании и Германии были среди тех, кто присутствовал на церемонии.

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