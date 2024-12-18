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Искусственный интеллект станет судьей на реванше Усика и Фьюри: детали

Судья без ошибок: как АИ изменит правила игры в реванше Усика и Фьюри

18 декабря 2024, 14:15
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Черновалова Кристина

21 декабря поклонников бокса ожидает событие, которое уже называется историческим. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияди Александр Усик и Тайсон Фьюри сойдутся в реванше, что обещает стать одним из самых ярких событий в мировом спорте. Главной особенностью боя станет использование искусственного интеллекта в качестве дополнительного судьи. Эта технология будет впервые применена в профессиональном боксе.                                                     

Искусственный интеллект станет судьей на реванше Усика и Фьюри: детали

Реванш Усика и Фьюри: искусственный интеллект становится судьей в боксерском поединке

Искусственный интеллект, представленный известным изданием The Ring , будет работать вне зависимости от человеческих судей. Его основная задача – анализировать каждое движение боксеров, удары и их эффективность. Этот эксперимент не повлияет на официальные результаты боя, но станет важным шагом для развития современного спорта. Организаторы стремятся продемонстрировать, как технологии могут сделать спорт более прозрачным и справедливым. 

Председатель Генерального управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх подтвердил эту информацию, добавив, что бой Усика и Фьюри станет самым громким событием года. Фьюри уже успел пообещать, что 21 декабря нокаутирует украинского чемпиона.

Напомним, первая встреча Усика и Фьюри, состоявшаяся в 12 раундах, завершилась победой украинца по решению судей. 

Ранее "Комментарии" писали, что букмекеры уже сделали свои прогнозы. По их оценкам, фаворитом реванша является Усик. Коэффициент его победы составляет 1,54, тогда как на выигрыш Фьюри — 2,50. Наименее вероятным результатом считается ничья с коэффициентом 16,00.



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Источник: https://x.com/Turki_alalshikh/status/1869058856690548790
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