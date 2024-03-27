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Искусственный интеллект помогает усовершенствовать вкус бельгийского пива: как именно

Однако мастерство пивоваров остается жизненно важным

сегодня, 17:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Бельгийские ученые шагнули вперед в сфере пивоварения, используя мощности искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения вкусовых качеств национального напитка.

Искусственный интеллект помогает усовершенствовать вкус бельгийского пива: как именно

Искусственный интеллект на службе у бельгийских пивоваров. Фото: Shelton Brothers

Бельгия, страна с глубокими пивоваренными традициями, стала свидетелем превращения, которое может считаться революцией в пивоварении. Использование искусственного интеллекта для анализа химического состава пива открыло новые возможности создания сортов с улучшенным вкусом.

Профессор Кевин Верстрепен из возглавлявшего проект университета KU Leuven отметил, что алгоритм позволяет детально разобраться в том, как различные химические соединения взаимодействуют между собой и влияют на вкус пива. Такой подход может помочь не только в усовершенствовании существующих сортов, но и в создании совершенно новых, с уникальными вкусовыми качествами.

“Пиво, как и большинство пищевых продуктов, содержит сотни различных ароматических молекул, улавливаемых нашим языком и носом, а затем наш мозг объединяет их в одну картинку. Однако соединения взаимодействуют друг с другом, поэтому то, как мы воспринимаем одно из них, также зависит от концентрации других", – объяснил Верстрепен.

Для обучения алгоритму ИИ была создана обширная база данных, включавшая результаты измерений концентраций более 200 химических соединений в 250 вариантах бельгийского пива. Эти данные, дополненные отзывами потребителей, собранными с онлайн-платформы для оценки пива, стали основой для машинного обучения.

Однако, несмотря на значительный вклад искусственного интеллекта в развитие пивоварения, эксперты подчеркивают незаменимую роль в мастерстве пивоварен. ШИ может предугадать химические изменения, оптимизирующие вкус, но сам процесс создания пива остается в руках пивоваров – от выбора рецепта до контроля качества конечного продукта.

Верстрепен и его команда верят, что их работа откроет новые пути для пивоварения, позволяя создавать сорта пива, которые будут соответствовать самым прихотливым вкусам, сохраняя при этом уникальный характер и глубину, характерные для бельгийского пива.



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Источник: https://bituk.media/2024/03/26/vcheni-zvertaiutsia-do-shi-shchob-zrobyty-smak-pyva-shche-krashchym/
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