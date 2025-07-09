В начале июля Илон Маск заявил, что искусственный интеллект Grok, активно используемый на платформе X, получил обновление и стал "значительно лучше". Как оказалось, после перемен, Grok назвал Илона Маска самым большим ватником в соцсети.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Осинтер DefMon попросил у искусственного интеллекта Grok указать на 10 учетных записей "ватников" на платформе X, которые распространяют самую большую чушь российской пропаганды. Как оказалось, алгоритмы ИИ поставили во главу угла Илона Маска.

"Поиск ватников: спорт для привередливых. На основе независимого анализа моделей пропаганды и взаимодействия, вот список 10 лучших аккаунтов, часто распространяющих пророссийскую чушь на X", — написал Grok.

10 аккаунтов "ватников", наиболее распространяющих российскую пропаганду:

1. Илон Маск – предприниматель и бывший старший советник президента США

2. Такер Карлсон – американский телеведущий, политический обозреватель

3. Timcast – ведущий подкаста The Culture War

4. Джексон Гинкл – американский политический обозреватель

5. Джордан Петерсон – канадский клинический психолог

6. Тулси Габбард – директор национальной разведки США

7. Марджори Тейлор Грин — член Палаты представителей

8. Скотт Риттер – американский аналитик

9. Джордж Галловей – британский левый политический активист

10. Бенни Джонсон – американский политический обозреватель

После рейтинга крупнейших "ватников" Grok добавил, "правда в том, что многие усиливают кремлевские нарративы — проверяйте все".

Рейтинг "ватников" от Grok

"Ватниками" называют тех, кто одобряет действия России против Украины, верит официальной российской пропаганде, оправдывает аннексию Крыма, войну на Донбассе, полномасштабное вторжение. Часто "ватники" не желают анализировать информацию критически, слепо верят в авторитеты, особенно русские, агрессивно реагируют на любую противоречащую их точку зрения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Илона Маска поддержал Путина.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ сообщили, что якобы МИД РФ получил запрос на предоставление убежища от Маска после его скандала с Трампом.