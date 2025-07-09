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Slava Kot
В начале июля Илон Маск заявил, что искусственный интеллект Grok, активно используемый на платформе X, получил обновление и стал "значительно лучше". Как оказалось, после перемен, Grok назвал Илона Маска самым большим ватником в соцсети.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Осинтер DefMon попросил у искусственного интеллекта Grok указать на 10 учетных записей "ватников" на платформе X, которые распространяют самую большую чушь российской пропаганды. Как оказалось, алгоритмы ИИ поставили во главу угла Илона Маска.
10 аккаунтов "ватников", наиболее распространяющих российскую пропаганду:
После рейтинга крупнейших "ватников" Grok добавил, "правда в том, что многие усиливают кремлевские нарративы — проверяйте все".
Рейтинг "ватников" от Grok
"Ватниками" называют тех, кто одобряет действия России против Украины, верит официальной российской пропаганде, оправдывает аннексию Крыма, войну на Донбассе, полномасштабное вторжение. Часто "ватники" не желают анализировать информацию критически, слепо верят в авторитеты, особенно русские, агрессивно реагируют на любую противоречащую их точку зрения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Илона Маска поддержал Путина.
Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ сообщили, что якобы МИД РФ получил запрос на предоставление убежища от Маска после его скандала с Трампом.