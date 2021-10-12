Исчезнувший рейс: 5 самолетов, которых так и не нашли

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Светлана Шкурупий
Самолеты
признаны самым безопасным видом транспорта. Хотя история насчитывает несколько
случаев загадочных исчезновений воздушных суден. До сих пор неизвестно, что произошло с самолетами и пассажирами. Представляем вам такую подборку.
Загадочное исчезновение самолетов (фото из открытых источников)
Исчезновение С-124 в
Атлантическом океане
В
марте 1951 года экипаж самолета Douglas C-124A, перевозивший группу
американских военных, сообщил о пожаре на борту. Было совершено успешное
приводнение, а затем эвакуация людей на спасательные плоты. Но прибывшие на
место происшествия спасатели не обнаружили никого, даже обломков самолета. Что случилось
с людьми и воздушным судном, неизвестно до сих пор.
Исчезновение Руаля
Амундсена и экипажа "Латам-47"
Норвежский
путешественник Руаль Амундсен стал первым человеком, достигший Южного полюса и
первым (совместно с Оскаром Вистингом), побывавшим на обоих географических
полюсах планеты. И, возможно, он совершил бы еще много открытий,
если бы в 1928 году не пропал без вести. Гидроплан "Латам-47", на борту
которого находился путешественник и еще 5 членов экипажа пропал в районе
острова Медвежий.
И несмотря на многочисленные поисковые операции, деталей самолета обнаружено не было.
Исчезновение Fokker
F27 в Гималаях
В
августе 1989 года воздушное судно Fokker F27, которое выполняло рейс "Гилгит —
Исламабад" бесследно исчезло, как полагают исследователи, в районе Гималаев. Но
спасательным экспедициям так и не удалось найти следов авиалайнера.
Исчезновение Boeing
707 у берегов Японии
В
январе 1979 года авиалайнер Boeing 707-323C авиакомпании VARIG выполнял
грузовой рейс RG-967 по маршруту "Токио—Лос-Анджелес—Рио-де-Жанейро", но через
30 минут после взлета исчез над Тихим океаном. На его борту находились 6 членов
экипаж. За восемь дней масштабных поисков с привлечением американского флота
никаких следов катастрофы найдено не было, и место гибели самолета установить
не удалось.
Исчезновение Boeing
777 авиакомпании Malaysia Airlines
Плановый
пассажирский рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (Китай),
выполнявшийся 8 марта 2014 года авиалайнером Boeing
777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который исчез в небе
над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его
борту находились 239 человек. Следственными органами не были установлены
обстоятельства и причины происшествия. Поиски Boeing 777, по состоянию на 2016
год, являлись самыми масштабными в истории авиации как по стоимости, так и по
количеству привлеченных сил и стран.
Ранее издание "Комментарии" сообщало несколько интересных фактов о самом первом в мире самолете.
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