Исчезнувший рейс: 5 самолетов, которых так и не нашли

Самолеты признаны самым безопасным видом транспорта. Хотя история насчитывает несколько случаев загадочных исчезновений воздушных суден. До сих пор неизвестно, что произошло с самолетами и пассажирами. Представляем вам такую подборку.

Загадочное исчезновение самолетов (фото из открытых источников)

Исчезновение С-124 в Атлантическом океане

В марте 1951 года экипаж самолета Douglas C-124A, перевозивший группу американских военных, сообщил о пожаре на борту. Было совершено успешное приводнение, а затем эвакуация людей на спасательные плоты. Но прибывшие на место происшествия спасатели не обнаружили никого, даже обломков самолета. Что случилось с людьми и воздушным судном, неизвестно до сих пор.

Исчезновение Руаля Амундсена и экипажа "Латам-47"

Норвежский путешественник Руаль Амундсен стал первым человеком, достигший Южного полюса и первым (совместно с Оскаром Вистингом), побывавшим на обоих географических полюсах планеты. И, возможно, он совершил бы еще много открытий, если бы в 1928 году не пропал без вести. Гидроплан "Латам-47", на борту которого находился путешественник и еще 5 членов экипажа пропал в районе острова Медвежий. И несмотря на многочисленные поисковые операции, деталей самолета обнаружено не было.

Исчезновение Fokker F27 в Гималаях

В августе 1989 года воздушное судно Fokker F27, которое выполняло рейс "Гилгит — Исламабад" бесследно исчезло, как полагают исследователи, в районе Гималаев. Но спасательным экспедициям так и не удалось найти следов авиалайнера.

Исчезновение Boeing 707 у берегов Японии

В январе 1979 года авиалайнер Boeing 707-323C авиакомпании VARIG выполнял грузовой рейс RG-967 по маршруту "Токио—Лос-Анджелес—Рио-де-Жанейро", но через 30 минут после взлета исчез над Тихим океаном. На его борту находились 6 членов экипаж. За восемь дней масштабных поисков с привлечением американского флота никаких следов катастрофы найдено не было, и место гибели самолета установить не удалось.

Исчезновение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines

Плановый пассажирский рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (Китай), выполнявшийся 8 марта 2014 года авиалайнером Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находились 239 человек. Следственными органами не были установлены обстоятельства и причины происшествия. Поиски Boeing 777, по состоянию на 2016 год, являлись самыми масштабными в истории авиации как по стоимости, так и по количеству привлеченных сил и стран.

Ранее издание "Комментарии" сообщало несколько интересных фактов о самом первом в мире самолете.

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