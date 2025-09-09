Исчезнут предприятия: Кабмин принял новое решение

Правительство Украины приняло постановление, предусматривающее полный отказ от существования государственных предприятий в их нынешней форме. В течение шести месяцев все госпредприятия должны быть преобразованы в акционерные общества (АО) или общества с ограниченной ответственностью (ООО) со 100% государственной собственностью или ликвидированы.

Решение о том, в какую форму трансформируется предприятие, принимает его учредитель. Если же оно не определится, правительство передаст целостный имущественный комплекс предприятия в ведение Фонда госимущества.

Ключевое отличие новых организационных форм заключается в структуре капитала: в ООО он состоит из долей участников, тогда как в АО — из акций, являющихся ценными бумагами. Акции могут обращаться на фондовом рынке и подлежат государственному регулированию.

Таким образом, модель государственного управления предприятиями будет изменена на более рыночную, а сама категория госпредприятия в Украине фактически исчезнет.

