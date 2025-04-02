Исчезновение украинской модели в Дубае: Мария Ковальчук пришла в сознание, а ее подруга раскрыла правду об эскорте

Украинская модель Мария Ковальчук, которая попала в больницу в Дубае из-за тяжелых травм после загадочного падения с высоты, пришла в себя после сложной операции. Хотя ее состояние стабильное, она еще не может говорить.

Фото: из открытых источников

Подруга Ковальчук, имя которой не раскрывают, но, вероятно, это россиянка Ангелина Дорошенкова, сообщила российским медиа об улучшении состояния модели после проведенной операции. По ее словам, впереди еще два хирургических вмешательства.

Семья и близкие девушки отказываются комментировать, что именно случилось с 20-летней моделью, и не уверены, самостоятельно ли она когда-нибудь расскажет об этом.

Мать Марии, Анна Ковальчук, сразу после инцидента прибыла в Дубай, но сначала отказывалась от какой-либо помощи, включая финансовую. Однако впоследствии из-за высоких затрат на лечение был открыт официальный сбор средств для поддержки.

Анна Ковальчук заявила, что комментарии предоставит только после завершения следствия. Официальные подробности о происшествии пока не разглашаются. Семья Ковальчук воздерживается от обсуждения возможных версий событий, а близкие призывают не верить неподтвержденным слухам.

Так, подруга Марии Ангелина Дорошенкова опровергла в сети слухи о возможной причастности девушки к эскорт-деятельности. Она решительно заявила, что это лишь "грязные фантазии" и отрицала какую-либо связь Ковальчук с эскортом или другими подобными практиками.

"Я просто поражена тем, сколько грязи вы льете на Машу! Вы не знаете ее! Все эти выдумки — это фантазии, которые вы сами придумали. Маша никогда не занималась эскортом, БДСМ или чем-то подобным. Вы просто больны!" – возмутилась Ангелина.

Слухи предположительно появились после того, как стало известно, что Мария вела профиль на сайте OnlyFans, где публиковала интимные фото.

Мария прилетела в Дубай 15 декабря для работы. 9 марта она посетила мероприятия, где встретила людей, которые могли бы быть из модельного бизнеса. Она сообщила матери, что планирует переночевать у мужчин, а 11 марта должна была уехать в Таиланд, но этого не произошло. Через девять дней ее обнаружили в критическом состоянии в больнице Дубая. По словам мамы, Ковальчук перенесла три операции и на момент обнаружения не имела при себе документов или телефона.

Портал "Комментарии" писал, что в Объединенных Арабских Эмиратах пытаются скрыть ситуацию с украинской моделью Марией Ковальчук, которую обнаружили в больнице в Дубае в тяжелом состоянии.