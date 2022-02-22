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Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против Путина

Генпрокурор подчеркнула, что она не может позволять себе никакой эмоциональной оценки произошедшего

сегодня, 04:10
Автор:

Ольга Чародий
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Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против президента Российской Федерации Владимира Путина из-за его призывов к посягательству на территориальную целостность Украины. Об этом генеральный прокурор заявил в Facekook. Она подчеркнула, что разговоры и инициативы по признанию независимости территорий ОРДЛО – фактически украинских территорий – являются публичными призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенными представителем власти.

Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против Путина

Ирина Венедиктова (фото из открытых источников)

Согласно части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, следствием таких действий является лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Генпрокурор подчеркнула, что она не может позволять себе никакой эмоциональной оценки произошедшего. Однако она не может игнорировать нарушение международного права со стороны представителей российской власти и пообещала им соответствующие санкции.

“Именно закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел. Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "за границей" станет тяжело — обещаем", — подчеркнула Ирина Венедиктова.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Санкциями запрещены новые инвестиции и финансовая деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий из этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО. В указе говорится, что признание Россией ОРДЛО противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и "создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и тем самым представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".





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Источник: https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5242341709112055
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