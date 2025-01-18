Иран все же решился на важный шаг в отношении России: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Россия и Иран подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, которое включает усиленное военное сотрудничество, что может помочь России в ведении войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Иран и Россия. Фото: из открытых источников
В ISW отмечают 17 января 2025 года российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое обеспечивает многочисленные выгоды для России в ее войне против Украины.
Институт изучения войны в своем отчете отмечает, что особое внимание привлекают договоренности по "военно-техническому сотрудничеству", которое предусматривает поставки Ираном беспилотников Shahed и другой военной техники, которая может быть использована Россией для продолжения войны в Украине.
Иран в частности может помочь России масштабировать производство беспилотников Shahed на территории России, что позволит снизить зависимость от импорта и обеспечит постоянный поток необходимой техники для дальнейших боевых действий.
Двустороннее соглашение также может привести к созданию центров дозаправки самолетов и военно-морского присутствия России на территории Ирана, что позволит усилить российское военное присутствие на Ближнем Востоке.
Отмечается, что соглашение также имеет целью помочь России избежать санкций и облегчить экономические трудности, вызванные международными ограничениями. Россия надеется, что укрепление экономических и транспортных связей с Ираном позволит ей обойти западные санкции и уменьшить внутреннее экономическое давление.
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