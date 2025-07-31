Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе с США, но есть условие

Для перезапуска переговоров Ирана и США по ядерной программе Вашингтон должен возместить ущерб, нанесенный ударами американских военных по ядерным объектам страны. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, пишет Financial Times.

США и Иран. Фото: из открытых источников

"Соединенные Штаты должны объяснить, почему они напали на нас в разгар переговоров, и гарантировать, что не повторят этого во время будущих раундов переговоров. Они должны компенсировать Ирану нанесенный ими ущерб", — заявил министр иностранных дел Ирана.

По словам Арагчи, во время и после 12-дневной войны он обменивался сообщениями со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и сказал тому, что для решения многолетнего противостояния по поводу ядерной программы Ирана нужно решение, от которого выиграют все.

"Путь к переговорам узкий, но не невозможен. Мне нужно убедить руководство, что если мы пойдем на переговоры, другая сторона подойдет с настоящей решимостью заключить взаимовыгодное соглашение", — добавил глава МИД.

По его словам, такое соглашение должно включать финансовую компенсацию, и Уиткофф якобы убеждал иранского дипломата, что Вашингтон может согласиться на такое соглашение, и предложил возобновить переговоры.

Читайте также на портале "Комментарии" — если потребуется, США готовы повторно вновь сравнять с землей объекты ядерной программы Ирана. Такое заявление в соцсети Truth Social сделал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома вспомнил слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи из интервью телеканалу Fox News об очень серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов страны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена, но есть нюанс.



