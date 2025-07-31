Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе с США, но есть условие

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Для перезапуска переговоров Ирана и США по ядерной программе Вашингтон должен возместить ущерб, нанесенный ударами американских военных по ядерным объектам страны. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, пишет Financial Times.
США и Иран. Фото: из открытых источников
По словам Арагчи, во время и после 12-дневной войны он обменивался сообщениями со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и сказал тому, что для решения многолетнего противостояния по поводу ядерной программы Ирана нужно решение, от которого выиграют все.
По его словам, такое соглашение должно включать финансовую компенсацию, и Уиткофф якобы убеждал иранского дипломата, что Вашингтон может согласиться на такое соглашение, и предложил возобновить переговоры.
Читайте также на портале "Комментарии" — если потребуется, США готовы повторно вновь сравнять с землей объекты ядерной программы Ирана. Такое заявление в соцсети Truth Social сделал президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома вспомнил слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи из интервью телеканалу Fox News об очень серьезных повреждениях и разрушениях ядерных объектов страны.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена, но есть нюанс.