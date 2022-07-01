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Инвестируйте в Украину: владелец медиа-холдинга Комментарии обратился к международному сообществу (Видео)

Международный бизнес имеет уникальный шанс сделать выгодные инвестиции в Украину, - Виктор Гольдский

сегодня, 14:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Пятый месяц идет полномасштабная война России против Украины. Крупные иностранные корпорации, инвесторы, сервисные компании, осудив агрессию против независимого и демократического государства, начали выходить из рынков РФ и искать альтернативные направления для инвестирования.

Инвестируйте в Украину: владелец медиа-холдинга Комментарии обратился к международному сообществу (Видео)

Виктор Гольдский, фото фейсбук

Международный бизнес может не только помочь в восстановлении Украины, но и сделать успешные вложения. 

Владелец медиа-холдинга Комментарии Виктор Гольдский призвал международное сообщество и иностранный бизнес инвестировать в Украину и не упускать уникальный шанс умножить капитал. Также бизнесмен обратился и к украинским предпринимателям с просьбой приобщаться к инициативе.

"Приветствую, я — Виктор Гольдский и у меня есть медиа-бизнес в Украине. Сегодня я хотел бы обратиться к мировым лидерам, которые будут решать, как помочь Украине восстановить экономику. У вас есть шанс поступить правильно. Инвестируйте в Украину. Инвестируйте в украинцев! Международный бизнес ушел из России, но он открывает для себя Украину. Прошу каждого предпринимателя в Украине. Давайте усилим этот месседж — публикуйте свое видео или поделитесь этим. Я поддерживаю Украину и надеюсь, что вы тоже. Спасибо!", — подчеркнул Виктор Гольдский.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=800848264619138&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing
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