Инвестбанкир Барабаш о Шурме: "Золотой мальчик" оказался обычным популистом

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма оказался обычным популистом, понимающим экономику на уровне первого курса университета, а за его инициативами, озвученными на Лондонской конференции по восстановлению Украины, могут стоять интересы украинских олигархов от металлургии. Об этом пишет издание "Дело", подавая мнение экс-исполнительного директора Национального совета реформ при Президенте Украины, инвестбанкире и антикоррупционной активистке Марии Барабаш. Такую реакцию Барабаш вызвала инициатива Шурмы ликвидировать наличные расчеты в Украине, ради борьбы с коррупцией и просьбы к международным донорам выделить $40 млрд на возрождение металлургии.

Ростислав Шурма. Фото из открытых источников

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"Золотой мальчик" команды Президента, имеющий образ экономиста-интеллектуала, огромное доверие Президента к экономическим реформам оказался обычным популистом, с пониманием экономики на уровне студента первого курса даже не экономического вуза”, — написала Барабаш.

По ее словам, полная ликвидация наличных расчетов является "экономическим термоядерным взрывом".

"И даже в тотально технологических государствах с суперскоростным интернетом не получилось отказаться от кэша", — отметила экспертка.

“Обратим внимание на то, что причина коррупции и ее механизмы в Украине давно выходят за пределы наличных денег в конверте или диване. Да, конечно, взятки даются и наличными, но уже сейчас от рядового полицейского до топ-чиновника принимают "расчеты" безналичными платежами. Меньше физического контакта, меньшая вероятность попасть. А куда девать такие вожделенные украинскими чиновниками евро и доллары? Или решением украинской власти они тоже будут ликвидированы?”, — сомневается Барабаш в “антикоррупционных” ожиданиях от инициативы Шурмы.

“Смеяться или плакать над предложениями Ростислава Шурмы можно было бы еще долго, если бы не одно но. Он вместе с Даниилом Гетманцевым является ключевым человеком, осуществляющим экономические реформы в Украине. И если насчет г-на Даниила Гетманцева все стало понятно давно, то относительно Ростислава Шурмы у меня такое впечатление, будто я уже на операционном столе узнала, что врач-хирург на самом деле не хирург, а сантехник в больнице, который ободряюще хлопает по плечу и говорит: " А что, оперировать – это как трубы менять”, – иронизирует Барабаш.

По ее мнению, "ужасность украинской команды по экономической политике заключается в их примитивном популистическом мышлении, которое уже распространяется в виде басен и анекдотов по миру".

Эксперт отметила, этот мир, который нам предоставляет большие деньги и который в идеале хотел бы видеть быстрое экономическое развитие Украины, вместо этого видит сантехника. Мир динамичен, он быстро меняется и приспосабливается, а государства конкурируют между собой. Только когда ты создаешь лучшие условия для бизнеса по сравнению с другими странами, ты можешь рассчитывать на быстрое экономическое развитие.

“Молодой и свободно говорящий на английском Шурма должен был убедить мир выделить Украине фантастические деньги, а вместо этого начал с "ликвидируем наличные" и "дайте $40 млрд на металлургию". Обе просьбы являются показателем архаики мышления, по которому четко видны хитрые ушки наших олигархов металлургов”, — добавляет она.



