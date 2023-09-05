Интеграция железнодорожных сетей Украины в ЕС: Алена Лебедева назвала оптимальное решение

Строительство новых железнодорожных коридоров с европейской шириной пути в Украине не достаточно для обеспечения интеграции железнодорожной системы страны в ЕС и требует значительных капиталовложений и дополнительных мер. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в разговоре с "Ukranews" высказала владелица промышленно-инвестиционной группы компаний Aurum Group Алена Лебедева.

Алена Лебедєва. Фото из открытых источников

"Прежде всего в вопросе замены формата пути следует иметь в виду, что речь идет не только о том, чтобы просто переложить рельсы. Речь также о полной замене подвижного и тяглового состава, что в наших условиях не кажется реальным и требует колоссальных средств и производственных мощностей, — прокомментировала Алена Лебедева. было бы создание скоростных перевалочных пунктов на границе, электрифицированных и обеспеченных всем необходимым, в частности, необходимым количеством тележек под разные пути и терминалов для перегрузки из вагона в вагон".

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Кроме того, Алена замечает ряд сопутствующих процессов, которые могут быть неочевидными, но так или иначе повлияют на железнодорожную отрасль в Украине:

"Вопрос европейского пути, остро возникшего во время войны, может сейчас казаться более актуальным, чем есть на самом деле. Большая часть международного экспорта Украины пролегала через черноморские порты в страны Азии, Африки, Европы и Ближнего востока. В порты товары доставлялись (и доставляются) путям нынешнего формата В условиях вражеской блокады побережья понятно, что товарооборот перенаправляется по железной дороге в соседние государства, такие как Польша или Румыния, наращивая объемы и актуализируя вопросы перевалки из-за разницы форматов пути, отметила Алена Лебедева, — Вопрос замены формата железных дорог — это не о перспективах. , а о серьезных капиталовложениях и большом объеме долгосрочной работы".

Тем не менее, по мнению Алены Лебедевой, именно в долгосрочной перспективе, с учетом всех нюансов, адаптации украинского производства железнодорожной продукции нового образца и соответствующего подвижного состава, адаптации украинских железнодорожных норм и стандартов к общеевропейским нормам – унификация железнодорожных сетей Украины и Европы станет дополнительным стимулом двусторонней наземной торговли и пассажирооборота