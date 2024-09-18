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Instagram закручивает гайки: новые ограничения для подростков

В Instagram будут подростковые аккаунты и родительский контроль

сегодня, 13:18
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Черновалова Кристина

Instagram объявил о важных обновлениях, направленных на защиту детей, пользующихся социальной сетью. Это решение компании Meta, владеющей Instagram, стало ответом на беспокойство людей о влиянии соцсетей на молодежь.

Instagram закручивает гайки: новые ограничения для подростков

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Теперь все профили пользователей до 18 лет будут автоматически настроены как приватные. Это означает, что их страницы не смогут видеть незнакомые люди, только те, кому разрешено подписаться. Также подростки смогут отправлять сообщения только тем, кто находится в списке подписчиков.

Чтобы избежать переутомления от соцсетей, Instagram ввел напоминание для подростков о необходимости сделать перерыв после часа пользования приложением каждый день. Также ночью будет действовать режим сна, когда приложение автоматически выключает звук уведомлений, помогая подросткам лучше отдыхать.

В подростковых аккаунтах появятся строгие настройки для сообщений, ограничивающие возможность получения сообщений от людей, не находящихся в списке подписчиков. Instagram также ограничит доступ к контенту, который может быть агрессивным или побуждать к потребительскому поведению, такого как реклама косметических процедур или видео с драками.

Читайте на портале "Комментарии" — В понедельник, 16 сентября компания Meta сообщила о блокировании доступа к своим социальным сетям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Reuters.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что более года назад Google ввел новую политику, предусматривающую удаление неактивных аккаунтов. Что нужно знать о новой политике читайте по ссылке.



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Источник: https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-teen-accounts
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