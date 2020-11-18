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Иностранные послы в восторге от первого снега в Украине (Фото)

Появление первого снега успели твитнуть послы Европейского Союза и Великобритании

сегодня, 13:15
Автор:

Кириєнко Анна

Снег, выпавший вчера в Киеве заставил радоваться не только украинцев, но и иностранных дипломатов.

Иностранные послы в восторге от первого снега в Украине (Фото)

Фото: 24 канал

Посол Великобритании Мелинда Симмонс и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас почти одновременно поделились первыми снежными фото в Твиттере.

На фотографиях Матти Маасикаса — спокойный заснеженный пейзаж. Он подписал твит: "Очень тихое утро в Киеве".

Иностранные послы в восторге от первого снега в Украине (Фото) - фото 2

Мелинда Симмонс сделала селфи, на заднем фоне которого виден первый снег. Видно, что женщина обрадовалась такому маленькому сюрпризу.

Иностранные послы в восторге от первого снега в Украине (Фото) - фото 3

Киевляне увидели первый снег 17 ноября. Он вместе со снижением температуры пришел в Киев из восточных регионов, где раньше было зафиксировано ухудшение погодных условий. Синоптики советуют радоваться снегу, ведь через день его заменят дожди, которые продлятся около недели.

Напомним, что в прошлом году снег в столице и других уголках Украины выпал на месяц раньше — 7 октября.

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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1903306-inozemni-diplomati-radiyut-pershomu-snigu-u-kiyevi-podililisya-foto
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