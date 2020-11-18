Иностранные послы в восторге от первого снега в Украине (Фото)

Снег, выпавший вчера в Киеве заставил радоваться не только украинцев, но и иностранных дипломатов.

Фото: 24 канал

Посол Великобритании Мелинда Симмонс и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас почти одновременно поделились первыми снежными фото в Твиттере.

На фотографиях Матти Маасикаса — спокойный заснеженный пейзаж. Он подписал твит: "Очень тихое утро в Киеве".





Мелинда Симмонс сделала селфи, на заднем фоне которого виден первый снег. Видно, что женщина обрадовалась такому маленькому сюрпризу.





Киевляне увидели первый снег 17 ноября. Он вместе со снижением температуры пришел в Киев из восточных регионов, где раньше было зафиксировано ухудшение погодных условий. Синоптики советуют радоваться снегу, ведь через день его заменят дожди, которые продлятся около недели.

Напомним, что в прошлом году снег в столице и других уголках Украины выпал на месяц раньше — 7 октября.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщил, издание People определило самого сексуального мужчину в мире. Им стал 33-летний актер Майкл Бакар Джордан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!