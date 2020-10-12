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Индонезия или Польша – какая разница: в Офисе Президента перепутали флаги двух стран

Еще одно свидетельство недобросовестной работы пиарщиков президента

сегодня, 21:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

Офис лидера украинского государства опять опростоволосился. В этот раз пресс-служба президента перепутала флаг Польши с государственным символом Индонезии. Так, на странице Владимира Зеленского в Twitter был анонсирован совместный с представителями Польши форум.

Индонезия или Польша – какая разница: в Офисе Президента перепутали флаги двух стран

Фото: joinfo.ua

Как и в предыдущих сообщениях на Twitter-аккаунте президента Украины, в посте о грядущем украинско-польском мероприятии опубликованная информация сопровождалась эмодзи: страны-участницы форума обозначались флагами-эмодзи. Но должностное лицо, написавшее данное сообщение, ошиблось, выбрав рисунок государственного символа Индонезии, вместо польского.

В скором времени ошибка была исправлена. Но скриншот поста, вызвавший множество ехидных комментариев гуляет по соцсетям.


Ранее "Комментарии" писали о том, что у “Слуги народа” проблемы с географией Украины: борд с агитацией был размещен не в том регионе.


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