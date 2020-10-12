Индонезия или Польша – какая разница: в Офисе Президента перепутали флаги двух стран

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Дмитрий Симоненко
Офис лидера украинского государства опять опростоволосился. В этот раз пресс-служба президента перепутала флаг Польши с государственным символом Индонезии. Так, на странице Владимира Зеленского в Twitter был анонсирован совместный с представителями Польши форум.
Фото: joinfo.ua
Как и в предыдущих сообщениях на Twitter-аккаунте
президента Украины, в посте о грядущем украинско-польском мероприятии опубликованная информация
сопровождалась эмодзи: страны-участницы форума обозначались флагами-эмодзи. Но должностное лицо,
написавшее данное сообщение, ошиблось, выбрав рисунок государственного символа Индонезии,
вместо польского.
В скором времени ошибка была исправлена. Но скриншот поста, вызвавший множество ехидных комментариев гуляет по соцсетям.
Ранее
"Комментарии" писали о том, что у “Слуги народа” проблемы с географией Украины: борд с агитацией был размещен не в том регионе.
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