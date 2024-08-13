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Инцидент над Балтийским морем: польские истребители перехватили российский разведывательный самолет

Страна НАТО перехватила российский самолет радиоэлектронной разведки.

сегодня, 13:35
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Slava Kot

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что 12 августа польские истребители F-16 перехватили российский самолет над Балтийским морем. В Польше считают, что самолет РФ выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве.

Инцидент над Балтийским морем: польские истребители перехватили российский разведывательный самолет

Российский самолет был перехвачен истребителями страны НАТО. Фото из открытых источников

Оперативное командование ВС Польши опубликовало сообщение об инциденте в Балтийском море, где был обнаружен российский самолет Ил-20.

"12 августа 2024 года очередная пара польских F-16 перехватила и визуально идентифицировала самолет РФ, совершавший полет над Балтийским морем. Польские истребители перехватили российский самолет Ил-20, выполнявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, не нарушая территорий". – сообщили в польском учреждении.

Российский самолет Ил-20 – это самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером и другими датчиками.

Это не первый подобный инцидент, когда страна НАТО перехватывает российские самолеты. В начале августа ВВС Швеции и Германии перехватили два российских истребителя в Балтийском море, которые не указали о своем маршруте и выключили транспондеры, чтобы их самолеты не были обнаружены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце июля истребители США и Канады перехватили военные самолеты России и Китая. Самолеты обеих стран действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски.

Также "Комментарии" писали о том, что США изменили свою политику по отношению к истребителям в Украине. Сенатор от республиканцев призвал пилотов в отставке присоединяться к украинской армии и вставать на защиту Украины.



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