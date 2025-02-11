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ІМО приняло решение: признают ли дипломы украинских моряков

Украина продолжает удерживать позиции среди ведущих морских государств мира

11 февраля 2025, 17:45
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Амбарцумян Анна

Международная морская организация (ІМО) одобрила отчет нашей страны о подготовке и дипломировании моряков без замечаний. Это подтверждает, что отечественные стандарты отвечают всем требованиям Конвенции НДПИ, что открывает украинским морякам больше возможностей для работы за границей.

ІМО приняло решение: признают ли дипломы украинских моряков

Дипломирование моряков. Фото из открытых источников

Украина прошла очередную пятилетнюю проверку соответствия стандартам ИМО, предоставив отчет о выполнении Конвенции по подготовке, дипломированию и несению вахты (НДНВ) за 2019-2024 годы. Документ содержал информацию о качестве подготовки моряков, медицинских сертификатах, оценке компетентности и других аспектах, необходимых для подтверждения квалификации.

Экспертная группа ИМО тщательно изучила представленные материалы и пришла к выводу, что Украина полностью отвечает международным стандартам. Одобрение отчета без замечаний позволяет нашей стране оставаться в "Белом списке" ИМО, что гарантирует украинским морякам возможность работать на судах под флагами стран-членов Конвенции НДПИ.

Результаты оценки также показали эффективность реформы дипломирования в Украине: за последние пять лет более 90 тысяч моряков получили подтверждение квалификации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские моряки теперь могут получать свои квалификационные документы, оформленные через портал Действие, в сервисных центрах "Морречсервис" в Киеве и Одессе. Эта услуга, введенная в соответствии с постановлением Кабинета Министров, значительно упрощает процесс получения документов. Квалификационные удостоверения можно получить без предварительной записи и без задержек.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrainski-standarty-pidhotovky-moriakiv-otrymaly-mizhnarodne-vyznannia-zatverdzheno-pidsumkovyi-dokument-imo
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