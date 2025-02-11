ІМО приняло решение: признают ли дипломы украинских моряков

Международная морская организация (ІМО) одобрила отчет нашей страны о подготовке и дипломировании моряков без замечаний. Это подтверждает, что отечественные стандарты отвечают всем требованиям Конвенции НДПИ, что открывает украинским морякам больше возможностей для работы за границей.

Дипломирование моряков. Фото из открытых источников

Украина прошла очередную пятилетнюю проверку соответствия стандартам ИМО, предоставив отчет о выполнении Конвенции по подготовке, дипломированию и несению вахты (НДНВ) за 2019-2024 годы. Документ содержал информацию о качестве подготовки моряков, медицинских сертификатах, оценке компетентности и других аспектах, необходимых для подтверждения квалификации.

Экспертная группа ИМО тщательно изучила представленные материалы и пришла к выводу, что Украина полностью отвечает международным стандартам. Одобрение отчета без замечаний позволяет нашей стране оставаться в "Белом списке" ИМО, что гарантирует украинским морякам возможность работать на судах под флагами стран-членов Конвенции НДПИ.

Результаты оценки также показали эффективность реформы дипломирования в Украине: за последние пять лет более 90 тысяч моряков получили подтверждение квалификации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские моряки теперь могут получать свои квалификационные документы, оформленные через портал Действие, в сервисных центрах "Морречсервис" в Киеве и Одессе. Эта услуга, введенная в соответствии с постановлением Кабинета Министров, значительно упрощает процесс получения документов. Квалификационные удостоверения можно получить без предварительной записи и без задержек.