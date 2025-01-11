Имеют ту же легенду, что и россияне: в СБУ рассказали подробности допроса пленных корейцев

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Ткачик Олеся
Силы обороны Украины впервые захватили в плен военнослужащих Северной Кореи, которые участвовали в боевых действиях на стороне России в Курской области. При этом в пресс-службе СБУ подчеркнули, что именно этот факт стал весомым доказательством участия КНДР в войне, которую Россия ведет против Украины.
Пленный военный КНДР
В СБУ сообщили подробности относительно операции ВСУ. В частности, известно, что двоих военных КНДР взяли в плен 9 января 2025 года.
Известно, что северные корейцы получили ранения, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили в Киев. Сообщается, что взять в плен военные не владеют ни английским, ни русским языками. Общение с ними осуществляется посредством переводчиков корейского языка в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи.
В СБУ сообщили, что один из пленных имел при себе российский военный билет, выданный на имя другого лица, зарегистрированного в Туве. Другой был без документов. По словам задержанного с билетом, этот документ был издан в России осенью 2024 года. Он также сообщил, что подразделения КНДР проходили боевое согласование вместе с российскими военными.
Второй пленный сообщил, что родился в 1999 году и служил в КНДР с 2016 года в должности снайпера-разведчика.
Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводит следственные действия по установлению всех обстоятельств участия военных КНДР в российской агрессии против Украины Дело расследуют по статье 437 Уголовного кодекса Украины — "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны взяли в плен военных КНДР.
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