Имеют ту же легенду, что и россияне: в СБУ рассказали подробности допроса пленных корейцев

Силы обороны Украины впервые захватили в плен военнослужащих Северной Кореи, которые участвовали в боевых действиях на стороне России в Курской области. При этом в пресс-службе СБУ подчеркнули, что именно этот факт стал весомым доказательством участия КНДР в войне, которую Россия ведет против Украины.

Пленный военный КНДР

В СБУ сообщили подробности относительно операции ВСУ. В частности, известно, что двоих военных КНДР взяли в плен 9 января 2025 года.

Известно, что северные корейцы получили ранения, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили в Киев. Сообщается, что взять в плен военные не владеют ни английским, ни русским языками. Общение с ними осуществляется посредством переводчиков корейского языка в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи.

В СБУ сообщили, что один из пленных имел при себе российский военный билет, выданный на имя другого лица, зарегистрированного в Туве. Другой был без документов. По словам задержанного с билетом, этот документ был издан в России осенью 2024 года. Он также сообщил, что подразделения КНДР проходили боевое согласование вместе с российскими военными.

"Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Примечательно, что пленник, равно как и российские военные в начале полномасштабного вторжения, подчеркивает, что ехал якобы на учебу, а не на войну против Украины. Другой военнопленный подтвердил показания своего напарника. Часть ответов на вопросы он давал в письменном виде, поскольку у него травмирована челюсть", — сообщили в СБУ.

Второй пленный сообщил, что родился в 1999 году и служил в КНДР с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводит следственные действия по установлению всех обстоятельств участия военных КНДР в российской агрессии против Украины Дело расследуют по статье 437 Уголовного кодекса Украины — "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны взяли в плен военных КНДР.



