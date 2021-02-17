Илон Маск снова не самый богатый человек в мире: кто обогнал миллиардера

Американский предприниматель Илон Маск больше не занимает первое место в рейтинге самых состоятельных людей мира. Его снова обогнал учредитель компании Amazon Джефф Безос. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, передает Bloomberg.

Илон Маск - фото из открытых источников

Согласно рейтингу, состояние Безоса оценивается в 191 миллиард долларов, что практически на один миллиард больше, чем у основателя SpaceX, который теперь располагается на второй строчке.

В издании также сообщают, что 16 февраля акции компании Tesla Inc. упали в цене на 2,4%, что привело к потере 4,6 миллиарда долларов из состояния Маска.

В Bloomberg напомнили, что основатель Amazon Джефф Безос практически три года являлся самым богатым человеком, пока 7 января 2021 года Илон Маск не опередил его и не занял первую строчку в Bloomberg Billionaires Index.

Напомним, что генеральный директор Amazon Джефф Безос заявил о своем желании покинуть пост. Как сообщает представитель компании, его место займет топ-менеджер по облачным технологиям Энди Ясси. Смена генерального директора Amazon должна произойти в конце текущего года. Однако Безос не намерен полностью выходить из руководства компании — он станет исполнительным председателем правления.

Ранее "Комментарии" сообщали, что основатель компании SpaceX Илон Маск объявил о том, что уходит из соцсети Twitter. О таком решении говорится в последнем твите изобретателя. Пользователи соцсети по-разному отреагировали на новость. Некоторые считают это шуткой и утверждают, что они обязательно встретятся с Маском уже через несколько часов, а кто-то по-доброму желает отдохнуть от пользования Twitter.













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