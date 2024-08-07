Илон Маск объявил войну: выяснилось, против кого нацелен бизнесмен

Илон Маск, миллиардер и владелец социальной сети X (ранее известной как Twitter), не собирается мириться с бойкотом рекламодателей. Он объявил настоящую войну компаниям, отказавшимся размещать рекламу на платформе.

Илон Маск заявил о "войне" с рекламодателями, бойкотирующими его соцсеть X

"Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война", – написал Маск в своем аккаунте на X.





Генеральная директор X, Линда Яккарино, подтвердила, что компания подала антимонопольный иск против Глобального альянса за ответственные медиа (GARM), а также против таких гигантов, как Mars, Unilever и Всемирной федерации рекламодателей (WFA). По ее словам, эти организации нанесли X ущерб на миллиарды долларов, отказавшись от размещения рекламы.

Одной из причин бойкота стали обвинения Маска в антисемитизме после его комментария под публикацией, где речь шла о "ненависти к белым". Это привело к тому, что такие компании как Walt Disney, Apple и Sony Pictures приостановили свою рекламную деятельность на платформе. Маск, в свою очередь, угрожал судебными исками против всех участников кампании против него.

По некоторым оценкам, бойкот рекламодателей мог стоить X до 75 миллионов долларов. Однако Маск не сдается и готов бороться за возвращение рекламодателей и возобновление финансового благополучия своей социальной сети.

Пока неизвестно, чем закончится эта "рекламная война". Однако она уже привлекла внимание мировой общественности и вызвала бурные дискуссии о свободе слова, ответственности бизнеса и роли социальных сетей в современном обществе.

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