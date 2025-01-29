Илон Маск кандидат на Нобелевскую премию мира: за какие заслуги

Основателя SpaceX и владельца социальной сети X (Twitter) Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Причина – его вклад в защиту свободы слова и прав человека. Инициатором номинации стал евродепутат Бранко Гримс, заявивший, что Маск последовательно отстаивает право людей на свободное выражение мнений.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Об этом Гримс сообщил в Facebook, отметив, что ходатайство о награждении Маска уже официально подано.

"Сегодня успешно зарегистрировано предложение о присуждении Илону Маске Нобелевской премии мира 2025 года за его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу публичного выражения взглядов, а следовательно, и миру. Искренне благодарим всех соавторов и тех, кто поддержал эту инициативу", — написал евро.





Нобелевский комитет не комментировал эту инициативу, однако факт номинации Маска уже вызвал бурные дискуссии в обществе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с резкой критикой в адрес известного миллиардера, ближайшего соратника Дональда Трампа Илона Маска. канцлер ФРГ заявил в разговоре с представителями СМИ в Берлине, что Маск "вмешивается в пользу правых политиков по всей Европе". Как отметил Олаф Шольц, это действительно отвратительно, и это не хорошо для демократического развития во всем Европейском Союзе. Стоит напомнить, что близкий президенту США Дональду Трампу, самый богатый человек мира неоднократно критиковал канцлера Германии и его правительство, призывая Шольца уйти в отставку.