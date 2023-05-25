Игорь Мизрах – под арестом на 60 суток. Под судом прошел митинг

Подольский районный суд Киева отправил под арест подозреваемого в рейдерстве Игоря Мизраха.



Митинг под судом по делу Игоря Мизраха

А под зданием суда уже ожидали представители Всеукраинской антикоррупционной палаты. Несколько десятков человек с плакатами требовали справедливого наказания и прозрачного судопроизводства по делу Мизраха.

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Мизраха громко задержали восемнадцатого мая, оперативники департамента стратегических расследований совместно со следователями ГСУ Нацполиции разоблачили рейдерский захват завода под руководством этого мужчины, называвшего себя политтехнологом.



Прокуратура настаивала на содержании Игоря Мизраха под стражей – именно такое мероприятие ему и избрали.



Напомним, Игоря Мизраха подозревают в захвате Хорольского завода детского питания. По данным следствия, он действовал в сговоре с целой группой лиц, в том числе с бывшим российским чиновником.

"Этот человек ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей по фактам мошенничества и вымогательства", — говорят в полиции. Теперь Мизрах попал за решетку. Расследование его дела продолжается.

