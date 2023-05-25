logo

BTC/USD

26329.89

ETH/USD

1796.66

LTC/USD

85.33

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Игорь Мизрах – под арестом на 60 суток. Под судом прошел митинг
commentss НОВОСТИ Все новости

Игорь Мизрах – под арестом на 60 суток. Под судом прошел митинг

Суд Киева отправил под арест подозреваемого в рейдерстве Игоря Мизраха.

сегодня, 17:56
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Подольский районный суд Киева отправил под арест подозреваемого в рейдерстве Игоря Мизраха.

Игорь Мизрах – под арестом на 60 суток. Под судом прошел митинг

Митинг под судом по делу Игоря Мизраха

А под зданием суда уже ожидали представители Всеукраинской антикоррупционной палаты. Несколько десятков человек с плакатами требовали справедливого наказания и прозрачного судопроизводства по делу Мизраха.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Мизраха громко задержали восемнадцатого мая, оперативники департамента стратегических расследований совместно со следователями ГСУ Нацполиции разоблачили рейдерский захват завода под руководством этого мужчины, называвшего себя политтехнологом.

Прокуратура настаивала на содержании Игоря Мизраха под стражей – именно такое мероприятие ему и избрали.

Напомним, Игоря Мизраха подозревают в захвате Хорольского завода детского питания. По данным следствия, он действовал в сговоре с целой группой лиц, в том числе с бывшим российским чиновником.

"Этот человек ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей по фактам мошенничества и вымогательства", — говорят в полиции. Теперь Мизрах попал за решетку. Расследование его дела продолжается.

Игорь Мизрах – под арестом на 60 суток. Под судом прошел митинг - фото 2
Игорь Мизрах – под арестом на 60 суток. Под судом прошел митинг - фото 3
Игорь Мизрах – под арестом на 60 суток. Под судом прошел митинг - фото 4
Игорь Мизрах – под арестом на 60 суток. Под судом прошел митинг - фото 5
Игорь Мизрах – под арестом на 60 суток. Под судом прошел митинг - фото 6



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!