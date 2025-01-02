Идут не за любовью: почему на самом деле треть женщин соглашаются на свидания

Готовы ли вы встречать кого только ради вкусного ужина в ресторане? По данным нового исследования, более трети женщин соглашаются на свидание с мужчинами именно с этой целью. Американские ученые из Университета Азуса провели исследование, обнаружившее интересную и, возможно, неприятную для многих истину о мотивации женщин при выборе спутника.

Пара на свидании. Фото: freepik

Представьте себе, что вы приглашаете кого-нибудь на романтический ужин, а на самом деле ваш спутник заинтересован не в общении с вами, а в бесплатном ужине. Именно такую картину рисует новое исследование американских ученых из Университета Азуса. Как выяснилось, более трети женщин соглашаются на свидание только для того, чтобы насладиться комфортом ресторана и получить вкусный ужин за чужой счет.

В своей публикации в журнале Social Psychological and Personality Science ученые ссылаются на результаты опросов, в которых многие женщины откровенно признались: для них романтическое свидание может быть только поводом получить бесплатный ужин, а не шанс найти настоящего партнера.

Как отмечают исследователи, многие из тех, кто принимают участие в свиданиях без более глубоких эмоциональных намерений, не скрывают своего меркантильного подхода. Оказывается, для некоторых женщин мужчины – это всего лишь средство достичь своих целей, и главная цель – это удовольствие ужином в элегантном ресторане, а не построение серьезных отношений.

Эти выводы могут удивить многих, но на самом деле подобная ситуация набирает популярность, особенно в эпоху цифровых знакомств, когда большинство из нас рассматривает свидание как способ получить больше комфорта или удовольствия, а не только как начало новых романтических отношений.

Интересно, что некоторые из опрошенных женщин признались, что даже не особо обращают внимание на потенциальных партнеров, ведь важнейшей целью является время, проведенное в хорошей атмосфере и с приятной пищей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что немецкие ученые провели 12-летнее исследование, чтобы выяснить, как самооценка влияет на удовольствие от интимной жизни. Оказалось, что эти две составляющие тесно взаимосвязаны и взаимно усиливают друг друга: высокая самооценка улучшает качество сексуальной жизни, а гармоничные интимные отношения способствуют повышению уверенности в себе. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).