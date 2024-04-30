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Идеальной погоды не будет: прогноз на Пасху в Украине

Неделя будет теплой, но на выходных возможны осадки, сообщила Наталья Птуха.

сегодня, 20:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Уже скоро придет Пасха, поэтому многие украинцы захотят отдохнуть с родными на природе. Будет ли этим хорошим замыслам способствовать погода, согласилась рассказать Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет "УНИАН"

Идеальной погоды не будет: прогноз на Пасху в Украине

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"На этой неделе нас ожидает приятная, весенняя погода. На территорию Украины будет влиять поле повышенного давления, антициклон. И он обеспечит нам по крайней мере до пятницы точно погоду без осадков. В большинстве областей будут прояснения. Особенно в дневные часы это обеспечит интенсивный прогрев воздуха Температура будет составлять в пределах 20... 22 градусов в дневное время суток. 9 до 14 градусов", – сказала прогнозистка.

Дальше Наталья Птуха предупредила, что 3 мая будут изменения. Над большинством областей Украины станет пасмурно, а в южных, юго-западных и центральных регионах возможны кратковременные дожди и отдельные грозы.

"С 4 мая произойдет определенная перестройка процессов, поступление атмосферных фронтов с юго-запада. Они принесут нам кое-где кратковременные дожди, иногда с грозами. Погода на выходные будет более облачной, в дневные часы немного снизится температура. Но только за счет увеличения облачности. Могут быть локальные дожди по западу и северу, кое-где в центральных областях", – предупреждает Птуха.

Синоптик прогнозирует, что на Пасхальный праздник дожди могут быть, но они будут кратковременны и придут не во все украинские регионы.

"Это не будет по всем областям, локально, ведь это не будет такой атмосферный фронт, который несет по всей территории серые облака. Такого не будет. Легкие дожди, присущие теплому периоду", — завершила Наталья Птуха.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину пришло новое похолодание



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