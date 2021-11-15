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ICU выступила главным партнером CFA Institute Research Challenge в Украине

Ежегодно в CFA Institute Research Challenge принимают участие студенты из 91 страны мира

сегодня, 18:53
Автор:

Станислав Молчанов
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 В Украине начался 12 этап международного конкурса CFA Institute Research Challenge, в котором студенты экономических специальностей соревнуются в инвестиционном анализе. Группа ICU пятый год подряд выступает главным партнером этой престижной мировой образовательной инициативы.

ICU выступила главным партнером CFA Institute Research Challenge в Украине

Группа ICU пятый год выступает главным партнером этой образовательной инициативы (фото из открытых источников)

Ежегодно в CFA Institute Research Challenge принимают участие студенты из 91 страны. Команды участников под менторством опытных финансистов овладевают на практике навыками по финансовому анализу компаний, представляют жюри свои экспертные выводы и дают рекомендации для принятия инвестиционных решений.

В этом году более 80 студентов, представляющих команды из 18 ВУЗов Украины, принимают участие в локальных соревнованиях. Финал конкурса состоится в феврале 2022 года, после чего победители сразятся с командами из стран региона СЕЕ (Центральной и Восточной Европы) за право выйти в финал региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Захар Дерюга, инвестиционный менеджер ICU, открывая Institute Research Challenge в 2021 году, посоветовал участникам уделять больше времени профессиональному саморазвитию.

"Инвестируйте как можно больше времени в обучение. Вы можете быть супер умными или учиться в топовых университетах мира. Но преимущество будет на стороне того, кто регулярно тратит больше времени и усилий на свое развитие, а не просто учится в престижном учебном заведении и уделяет саморазвитию всего 1% от своего времени", – подчеркнул он.

Целью CFA Institute Research Challenge in Ukraine является повышение квалификации выпускников украинских университетов, предоставляя им возможность получить практический опыт по аналитической работе в сфере финансов.

Группа ICU уже долгое время финансово поддерживает программы по развитию экономического образования в Украине. В частности, в этом году группа направила $1 млн. на развитие Киевской школы экономики.

Справка.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа также занимается венчурными инвестициями. География интересов ICU – развивающиеся рынки во всем мире.

 

Под управлением группы находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.


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