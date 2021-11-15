ICU выступила главным партнером CFA Institute Research Challenge в Украине

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Станислав Молчанов
В Украине начался 12-й этап международного конкурса CFA Institute Research Challenge, в котором студенты экономических специальностей соревнуются в инвестиционном анализе. Группа ICU пятый год подряд выступает главным партнером этой престижной мировой образовательной инициативы.
Группа ICU пятый год выступает главным партнером этой образовательной инициативы (фото из открытых источников)
Ежегодно в CFA Institute
Research Challenge принимают участие студенты из 91 страны. Команды участников
под менторством опытных финансистов овладевают на практике навыками по
финансовому анализу компаний, представляют жюри свои экспертные выводы и дают
рекомендации для принятия инвестиционных решений.
В этом году более 80
студентов, представляющих команды из 18 ВУЗов Украины, принимают участие в
локальных соревнованиях. Финал конкурса состоится в феврале 2022 года, после
чего победители сразятся с командами из стран региона СЕЕ (Центральной и
Восточной Европы) за право выйти в финал региона EMEA (Европа, Ближний Восток,
Африка).
Захар Дерюга,
инвестиционный менеджер ICU, открывая Institute Research Challenge в 2021 году,
посоветовал участникам уделять больше времени профессиональному саморазвитию.
"Инвестируйте как можно
больше времени в обучение. Вы можете быть супер умными или учиться в топовых
университетах мира. Но преимущество будет на стороне того, кто регулярно тратит
больше времени и усилий на свое развитие, а не просто учится в престижном
учебном заведении и уделяет саморазвитию всего 1% от своего времени", –
подчеркнул он.
Целью CFA Institute Research
Challenge in Ukraine является повышение
квалификации выпускников украинских университетов, предоставляя им возможность
получить практический опыт по аналитической работе в сфере финансов.
Группа ICU уже долгое
время финансово поддерживает программы по развитию экономического образования в
Украине. В частности, в этом году группа
направила $1 млн. на развитие Киевской школы
экономики.
Справка.
Группа ICU – независимая
финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению
активами и частным акционерным капиталом. Группа также занимается венчурными
инвестициями. География интересов ICU – развивающиеся
рынки во всем мире.
Под управлением группы находятся активы в размере более 500 млн долларов США.
Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
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