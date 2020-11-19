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Главная Новости Общество события И все это в одной стране: метеорологи заметили резкий погодный контраст в Украине
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И все это в одной стране: метеорологи заметили резкий погодный контраст в Украине

Украинские метеорологи рассказали, сколько снега выпало в разных областях Украины

сегодня, 14:54
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине в большинстве регионов уже пришла зима: на улице холодно, а земля покрыта снегом. Как заметили в Украинском гидрометеорологическом центре, прошлой ночью температура воздуха в пределах Украины была достаточно контрастной.

И все это в одной стране: метеорологи заметили резкий погодный контраст в Украине

Так, карта отражает контрасты температуры минувшей ночью, 18 ноября, в Украине. Как видим, на западе и юге она достигла 5 градусов тепла, тогда как на востоке в эту же ночь было 20 градусов мороза. Холоднее всего — на севере Луганщины. Более половины страны все же спали при минусовой температуре. Теплее всех было жителям западных областей, а согреваться ночью пришлось украинцам из восточных регионов.

Отметим, что во многих городах Украины уже выпал и лежит снег. Опять же, больше всего снега наблюдается на востоке страны. Так, в Луганской области зафиксировано до 8 см снежного покрова. Но в западных и южных регионах земля до сих пор "голая".

Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на зиму. Украинцам следует приготовиться к погодным сюрпризам.


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Источник: https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2761240844127496?__cft__[0]=AZWrT_fr5pNLaajdTeVzrDOanIqo2aaWsNZZbODgaXvg4N0Fza9HixgyO3lc9B5vJCAJ1UK2ekfL72-RvHr0ahUCNXIiRpMFLrNppflzF04FyJTHFIUqseeZlUk5OjJTafTWTDNdOU2K-RfKgW64WjpC&__tn__=%2CO%2CP-R
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