И все это в одной стране: метеорологи заметили резкий погодный контраст в Украине

В Украине в большинстве регионов уже пришла зима: на улице холодно, а земля покрыта снегом. Как заметили в Украинском гидрометеорологическом центре, прошлой ночью температура воздуха в пределах Украины была достаточно контрастной.

Так, карта отражает контрасты температуры минувшей ночью, 18 ноября, в Украине. Как видим, на западе и юге она достигла 5 градусов тепла, тогда как на востоке в эту же ночь было 20 градусов мороза. Холоднее всего — на севере Луганщины. Более половины страны все же спали при минусовой температуре. Теплее всех было жителям западных областей, а согреваться ночью пришлось украинцам из восточных регионов.

Отметим, что во многих городах Украины уже выпал и лежит снег. Опять же, больше всего снега наблюдается на востоке страны. Так, в Луганской области зафиксировано до 8 см снежного покрова. Но в западных и южных регионах земля до сих пор "голая".

Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на зиму. Украинцам следует приготовиться к погодным сюрпризам.

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