И снова 3 сентября: как появился хит Шуфутинского

Пожалуй, ни у кого уже не осталось сомнений в том, что самой популярной песней начала осени является "3 сентября" Михаила Шуфутинского. Ее в этот день поют даже те, кто родился на свет гораздо позже появления самого хита. "Комментарии" решили рассказать, историю шлягера и раскрыть секрет столь вирусной популярности.

Песня "3 сентября" впервые увидела мир в 1993 году. Тогда композицию о несчастной любви композитор Игорь Крутой и автор слов Игорь Николаев написали для совсем другого исполнителя. Но она на столько пришлась по душе Шуфутинского, что российский шансонье уговорил музыкантов отдать шлягер именно ему. И не прогадал. Песня, действительно, стала хитом на года.

Михаил Шуфутинский. Фото: life.ru

Интересно, что сам Михаил Шуфутинский не раз критиковал эту песню. Он уверял, что она слишком затянута. Да и драматичности могло бы быть и поменьше. Но тем не менее, все это пришлось по вкусу слушателям.

Шансонье рассказывает в песни о печальной истории расставания, которое случилось именно 3 сентября. Но есть ли в этой дате какой-то скрытый смысл, ни сам певец, ни авторы никогда не говорили. Секрет столь долговечной популярности композиции Михаил Шуфутинский видит в том, что песня так или иначе близка каждому. Ведь почти все в своей жизни проходили через горькое расставание. Это и заставляет людей сопереживать главному герою.

"У всех, наверное, была в жизни ситуация, когда вчера все было хорошо, а сегодня неожиданно все сломалось. Это тема общая для всего человечества: люди встречаются, а затем расстаются", - предположил шансонье.

Когда именно песня превратилась в мем уже сказать сложно. Но найти того, кто хотя бы раз не послушает или же не услышит хит Шуфутинского 3 сентября сейчас сложно. И мы не станем исключением.





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