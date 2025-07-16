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Хватает ли украинцам денег на жизнь: социологи показали результаты опроса

В 2023-2024 годах уровень жизни украинцев вернулся к 59%, то есть, почти до довоенного уровня, утверждают в КМИС

16 июля 2025, 12:40 comments1560
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Кравцев Сергей

Украинцы оценили уровень благосостояния своих семей за последние 30 лет. По состоянию на декабрь 2024 года 34% опрошенных граждан указали, что им хватает средств на еду, но вот на покупку одежды деньги найти не так просто. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Хватает ли украинцам денег на жизнь: социологи показали результаты опроса

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, в конце 2024 года наибольшая доля украинских семей (35,9%) оценила, что имеет достаточно средств не только на еду, но и на определенные сбережения – например, на покупку бытовой техники. На втором месте расположились семьи (34%), которым хватает на продукты, но уже не хватает денег на одежду.

Следующие 15% респондентов сообщили, что могут позволить себе дорогие вещи, однако им все равно не хватает денег на все, что захочется. 9% семей не хватает даже на еду. Наименьшая доля лиц – 2,5% — ответили, что ни в чем себе не отказывают. Еще 3,6% опрошенных воздержались от ответа на вопрос.

Социологи отметили, что динамика за 30 лет показывает, что материальное благосостояние населения было низким в 1990-х годах, после чего произошло постепенное улучшение, прерванное несколькими значительными спадами. С середины и до конца 1990-х годов только 7-14% респондентов сообщили, что могут позволить себе что-то большее, чем базовые вещи: продукты и одежда. Наибольшая доля лиц, которым не хватало даже на еду, была в 1997 году — более 55%.

С начала 2000-х годов ситуация начала меняться в лучшее сторону: постепенно росла доля людей, которые сообщали о финансовом комфорте. В 2007-2008 годах таких было уже 47%. Однако после мирового финансового кризиса этот показатель упал до 37% в 2009 году.

С 2010 до начала 2014 года финансовое положение населения постепенно стабилизировалось. Но после 2014 года, с началом российской агрессии, произошло очередное ухудшение: доля респондентов, которые сообщили о возможности позволить себе больше, чем самое необходимое, снизилась с 47% в 2013 году до 32% в 2015 году.

Дела украинцев снова начали идти вверх с 2016 года. К 2021 году 57% респондентов заявили, что могут позволить себе больше, чем самое необходимое. Полномасштабное вторжение в 2022 году немного снизило этот показатель – до 53%, однако уже в 2023-2024 годах он вернулся к 59%. То есть, почти до довоенного уровня.

Аналитики отмечают, что этот показатель отражает как объективные экономические условия, так и личные ожидания и потребности.

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Источник: https://discuss-data.net/dataset/b78f21ce-c156-4169-a1c8-53b185391afe/files/
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