HR Pro Awards 2021: в номинации «Обучение и развитие» победила «Метинвест Политехника»

В Киеве состоялась церемония награждения победителей престижной премии HR Pro Awards 2021, где были отмечены лучшие достижения бизнеса и отдельных специалистов, работающих с персоналом

Премия HR Pro Awards 2021 (фото из открытых источников)

Высокое признание экспертов и абсолютную победу в номинации "Обучение и развитие" одержал первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника".

Организатором всеукраинской ежегодной премии HR Pro Awards, которая в 2021 году проводилась впервые, выступает украинская ассоциация HR-профессионалов HR Pro. Ее главная цель – признание командных и личных достижений представителей профессии, способствующих повышению уровня профессиональных практик, существующих в Украине.

На первой ежегодной премии HR Pro Awards свои проекты презентовали компании из 15 различных отраслей, которые работают в Украине. Экспертами стали более пятидесяти представителей HR-сферы с международным профильным образованием из разных городов страны.

Проекты группы "Метинвест" участвовали в четырех номинациях, в двух из которых стали абсолютными победителями. Так, в номинации "Обучение и развитие" высокое признание экспертов и первое место получил негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника".

Новый технический университет откроет двери для первых студентов в сентябре 2022 года. Для этого уже есть все необходимое – собран высококвалифицированный преподавательский состав, разработаны современные образовательные программы, получены необходимые лицензии Министерства образования Украины на 310 бакалавров и на 240 магистров студентов будут обучать по девяти востребованным специальностям. Обучать студентов будут по дуальной системе, которая давно зарекомендовала себя в лучших европейских вузах.

Сейчас ведется строительство учебного корпуса вуза в Центральном районе Мариуполя. Рядом с ним расположатся здание общежития, спортивная инфраструктура и парк – это будет полноценное студенческий городок европейского уровня.

"Наш вуз призван вывести техническое образование в Украине на новый уровень, вернув ему престижность и элитарность. Тщательно подобранный кадровый состав, современная материальная база, дуальная система образования позволит нам менее чем через год начать обучать своих первых студентов по программам бакалаврата и магистратуры, взращивая специалистов нового уровня, которые всегда будут востребованными и конкурентоспособными на рынке труда", — отметил ректор университета "Метинвест Политехника" Александр Поважный.

"Метинвест Политехника" уже подписал ряд договоров о сотрудничестве с высшей школой управления охраной труда в Катовице, Берлинской Академией сырьевых материалов Европейского института и технологий, национальным университетом "Черниговская Политехника", Днепровским государственным техническим университетом. Это открывает двери студентам в вопросах обмена опытом, доступу к базам партнеров, получению двойных дипломов и многим другим полезным ресурсам.

В "Метинвест Политехнике" студентов будут обучать в уникальных лабораториях с применением искусственного интеллекта. Чтобы реализовать намеченные планы университет сотрудничает с международными лидерами в сфере IT, например, c Microsoft. Также партнеры университета – корпорации-гиганты в сфере промышленного оборудования: Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine, Festo, UVEX, DEZEGA.

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