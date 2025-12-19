Хотела воскресить собаку за $50 тыс.: американка призналась, почему это была ошибка

Утрата домашнего любимца для многих равна потере члена семьи. Именно в таком состоянии находилась американка Ванесса Джонсон, когда в декабре 2024 года умер ее 17-летний пес ши-тцу по имени Оливер. Два года борьбы с агрессивным раком, десятки визитов в ветеринаров и около 60 тысяч долларов на лечение – все это завершилось поражением. Об этом сообщает издание Рeople .

Американка клонировала свою умершую собаку за $50 тыс., но теперь жалеет о решении

После смерти собаки женщина фактически выпала из жизни: перестала нормально работать и была вынуждена переехать к родителям. В попытке справиться с болью она наткнулась на информацию о клонировании домашних животных. Тогда эта идея показалась ей единственным способом сохранить хотя бы частицу Оливера.

Ванесса обратилась в биотехнологическую компанию Viagen и заплатила 50 тысяч долларов за процедуру. Специалисты взяли клетки умершей собаки, перенесли ее ДНК в донорскую яйцеклетку и имплантировали эмбрион суррогатной собаке. Несмотря на то, что тело Оливера заморозили уже после смерти, с третьей попытки эмбрион оказался жизнеспособным.

В результате родилось трое щенков. Один из них – генетический клон Оливера. Его назвали Олли. Внешне он почти полностью повторял пса, которого женщина потеряла, но очень быстро пришло осознание, которого она не ожидала.

По словам Джонсон, клон не стал "возвращением" любимца. Характер, поведение, реакции все было другим. Она призналась, что приняла решение на пике эмоций и теперь понимает: вместо клонирования должна была дать время прожить горе.

Эта история вызвала волну дискуссий в соцсетях. Пользователи упрекали женщину за потраченные деньги, которые могли бы пойти на помощь приютам или бездомным животным. Частично Джонсон с этим согласилась. Она прямо сказала, что при других обстоятельствах усыновила бы взрослую собаку — так, как делала раньше.

Теперь женщина не хочет, чтобы клонирование животных стало массовой практикой. Она планирует помогать пожилым и беспризорным собакам и использовать свою историю как оговорку для тех, кто ищет быстрое решение после потери любимца.

