«Хоть не Наутилус»: в интервью Собчак с Богданом заметили забавный фотоляп

В Сети появилось интервью российской журналистки Ксении Собчак с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. В одном из моментов беседы речь зашла об украинском журналисте Юрии Бутусове, вот только с фотографией создатели видео "промахнулись".

На ляп обратили внимание в соцсетях. Прокомментировал ошибку и сам Бутусов.

"Забавная ошибка, кстати, российские авторы программы перепутали меня с российским театральным режиссером Юрием Николаевичем Бутусовым. Ну я понимаю, можно не знать меня — ведь Цензор.Нет в России полностью заблокирован у всех провайдеров с 2014-го года, но ведь режиссер — пожалуй, самый известный в РФ, нельзя такое путать", — говорится в его сообщении.

В комментариях к публикации многие сыронизировали на счет этого ляпа: "Хорошо хоть не с группой Наутилус"; "Они не путают… пиарят режиссера"; "Хорошо, что не Вячеслав Бутусов".

Ранее сообщалось, что Богдан в интервью с Собчак обратился к Путину. "Владимир Владимирович, сделайте шаг назад": заявил экс-глава Офиса президента Украины.

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