«Хоть не Наутилус»: в интервью Собчак с Богданом заметили забавный фотоляп

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Таисия Ерохина
В Сети появилось
интервью российской журналистки Ксении Собчак с бывшим главой Офиса президента
Украины Андреем Богданом. В одном из моментов беседы речь зашла об украинском
журналисте Юрии Бутусове, вот только с фотографией создатели видео "промахнулись".
На ляп обратили
внимание в соцсетях. Прокомментировал ошибку и сам Бутусов.
В комментариях к
публикации многие сыронизировали на счет этого ляпа: "Хорошо хоть не с группой
Наутилус"; "Они не путают… пиарят режиссера"; "Хорошо, что не Вячеслав Бутусов".
Ранее сообщалось,
что Богдан в интервью с Собчак обратился
к Путину. "Владимир Владимирович, сделайте шаг назад": заявил экс-глава
Офиса президента Украины.
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