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Хорошо жить не запретишь: как развлекается сын нардепа из партии "Слуга народа" (Видео)

Сын "Слуги народа" Артем Аристов активно ведет соцсети

сегодня, 10:30
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно как проводит свой досуг "золотая молодежь" Украины. Провокационное видео появилось на Телеграмм-канале "Шептун".

Хорошо жить не запретишь: как развлекается сын нардепа из партии "Слуга народа" (Видео)

Артем Аристов: как развлекается сын Слуги народа. Фото из сети интернет

В Инстаграме сын народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова показал частичку со своего дня. На видео Артем Аристов едет на машине со своими знакомыми. Во время вождения парень отвлекается на курение кальяна.

На заднем сиденье машины находится девушка, которая танцует. Видео сделано под музыку рэп-исполнителя Тимати "Впереди копы".

Кроме того, Артем Аристов имеет свой Tik-Tok аккаунт, где показывает моменты из своей жизни.

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Источник: https://t.me/sheptoon/9806
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