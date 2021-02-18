Хорошо жить не запретишь: как развлекается сын нардепа из партии "Слуга народа" (Видео)

Стало известно как проводит свой досуг "золотая молодежь" Украины. Провокационное видео появилось на Телеграмм-канале "Шептун".

Артем Аристов: как развлекается сын Слуги народа. Фото из сети интернет

В Инстаграме сын народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова показал частичку со своего дня. На видео Артем Аристов едет на машине со своими знакомыми. Во время вождения парень отвлекается на курение кальяна.

На заднем сиденье машины находится девушка, которая танцует. Видео сделано под музыку рэп-исполнителя Тимати "Впереди копы".

Кроме того, Артем Аристов имеет свой Tik-Tok аккаунт, где показывает моменты из своей жизни.

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