Хорошие соседи: какие огородные культуры полезно сажать рядом

Если хотите, чтобы ваши огородные культуры приносили хороший урожай и не болели, тогда важно не только за ними правильно и своевременно ухаживать, но и позаботиться о том, чтобы с ними были удачные соседи.

Благоприятное соседство на грядках (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что важное значение имеет размещение овощей на одной грядке. Дело в том, что не все являются добрыми соседями. Что необходимо знать дачнику?

Морковь и лук

С морковкой прекрасно сочетаются любые разновидности лука. Дело в том, что оранжевый корнеплод отрицательно влияет на луковую муху. Лук отвечает моркови взаимностью, отпугивая такого вредителя, как морковная муха.

Помидоры и базилик

Кустарниковое растение защищает томаты от опасных насекомых. Кроме того, базилик является источником соединений, способствующих ускорению роста плодов на помидорных кустах.

Морковь и горох

Благодаря бобовым в грунт попадают вещества и элементы, которые быстро усваиваются морковью. В итоге формируются крупные, крепкие и вкусные корнеплоды.

Смородина и петрушка

Зелень не дает вредителям приблизиться к ягоде. Так, смородина получает защиту от тли

Помидоры и свекла

Эти две огородные культуры требуют примерно одинакового ухода. В первую очередь речь идет о приемах возделывания и вносимых удобрениях.

Учитывая эти рекомендации, дачнику становится проще работать на грядке. Шансы на хороший урожай в этом случае являются очень высокими.

Напомним, огородникам рассказали, как правильно подкармливать огурцы на грядке, чтобы они дали щедрый урожай.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рекомендуют зажать рядом с малиной яблоню, потому что она будет защищать кусты от серой гнили.

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