Хорошие соседи: какие огородные культуры полезно сажать рядом

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Светлана Шкурупий
Если
хотите, чтобы ваши огородные культуры приносили хороший урожай и не болели,
тогда важно не только за ними правильно и своевременно ухаживать, но и
позаботиться о том, чтобы с ними были удачные соседи.
Благоприятное соседство на грядках (фото из открытых источников)
Эксперты
говорят, что важное значение имеет размещение овощей на одной грядке. Дело в
том, что не все являются добрыми соседями. Что необходимо знать дачнику?
Морковь и лук
С
морковкой прекрасно сочетаются любые разновидности лука. Дело в том, что
оранжевый корнеплод отрицательно влияет на луковую муху. Лук отвечает моркови
взаимностью, отпугивая такого вредителя, как морковная муха.
Помидоры и базилик
Кустарниковое
растение защищает томаты от опасных насекомых. Кроме того, базилик является
источником соединений, способствующих ускорению роста плодов на помидорных
кустах.
Морковь и горох
Благодаря
бобовым в грунт попадают вещества и элементы, которые быстро усваиваются
морковью. В итоге формируются крупные, крепкие и вкусные корнеплоды.
Смородина и петрушка
Зелень
не дает вредителям приблизиться к ягоде. Так, смородина получает защиту от тли
Помидоры и свекла
Эти
две огородные культуры требуют примерно одинакового ухода. В первую очередь
речь идет о приемах возделывания и вносимых удобрениях.
Учитывая
эти рекомендации, дачнику становится проще работать на грядке. Шансы на хороший
урожай в этом случае являются очень высокими.
Напомним,
огородникам рассказали, как правильно подкармливать огурцы на грядке, чтобы они
дали щедрый урожай.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рекомендуют зажать рядом с малиной яблоню, потому что она будет защищать кусты от серой гнили.
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