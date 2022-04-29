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Хорошие соседи: какие огородные культуры полезно сажать рядом

Опытные огородники рассказали, какие культуры необходимо сажать на одной грядке и что это принесет урожаю

сегодня, 04:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите, чтобы ваши огородные культуры приносили хороший урожай и не болели, тогда важно не только за ними правильно и своевременно ухаживать, но и позаботиться о том, чтобы с ними были удачные соседи.

Хорошие соседи: какие огородные культуры полезно сажать рядом

Благоприятное соседство на грядках (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что важное значение имеет размещение овощей на одной грядке. Дело в том, что не все являются добрыми соседями. Что необходимо знать дачнику?

Морковь и лук

С морковкой прекрасно сочетаются любые разновидности лука. Дело в том, что оранжевый корнеплод отрицательно влияет на луковую муху. Лук отвечает моркови взаимностью, отпугивая такого вредителя, как морковная муха.

Помидоры и базилик

Кустарниковое растение защищает томаты от опасных насекомых. Кроме того, базилик является источником соединений, способствующих ускорению роста плодов на помидорных кустах.

Морковь и горох

Благодаря бобовым в грунт попадают вещества и элементы, которые быстро усваиваются морковью. В итоге формируются крупные, крепкие и вкусные корнеплоды.

Смородина и петрушка

Зелень не дает вредителям приблизиться к ягоде. Так, смородина получает защиту от тли

Помидоры и свекла

Эти две огородные культуры требуют примерно одинакового ухода. В первую очередь речь идет о приемах возделывания и вносимых удобрениях.

Учитывая эти рекомендации, дачнику становится проще работать на грядке. Шансы на хороший урожай в этом случае являются очень высокими.

Напомним, огородникам рассказали, как правильно подкармливать огурцы на грядке, чтобы они дали щедрый урожай.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рекомендуют зажать рядом с малиной яблоню, потому что она будет защищать кусты от серой гнили.


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Источник: https://www.belnovosti.by/sad-i-ogorod/5-par-ogorodnyh-kultur-kotorye-polezno-sazhat-ryadom-dachnikam-na-zametku
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