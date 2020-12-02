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Главная Новости Общество события Холостячка, Гордон и опарыши: что общего между ними
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Холостячка, Гордон и опарыши: что общего между ними

Вы уже догадались, как это связано?

сегодня, 15:43
Автор:

Елизавета Черных

Первые серии проекта "Холостячка", интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом и эксперимент "За сколько опарыши съедят бургер" — именно эти видеоролики стали одними из самых популярных среди украинцев в этом году. 

Холостячка, Гордон и опарыши: что общего между ними

ФОТО: Из открытых источников

Ежегодно компания Google публикует рейтинг наиболее популярных видео на YouTube среди граждан разных стран мира, и вот что пришлось по душе украинцам. 

Первое место по просмотрам занимает пародия на песню исполнителя Мэвл "Валентинка" на канале SILIRADA. Ребята снимают множество пародий на различные популярные хиты, но эта, по мнению, украинцев оказалась самой интересной.

Кроме этого, наиболее просматриваемыми в нашей стране стали первые выпуски телепроекта "Холостячка", в котором мужчины соперничают за сердце украинской актрисы Ксении Мишиной, и телепрограммы "От пацанки до панянки", куда приходят сложные девушки, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону.

В этом году украинцы также заинтересовались интервью бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана на канале журналиста Дмитрия Гордона. Оно также вошло в рейтинг наиболее просматриваемых. 

Закрывает десятку рейтинга видеороликов эксперимент, в котором участники канала проверяют, за сколько опарыши съедят бургер. По всей видимости, это также сильно заинтересовало украинцев. 

Десятка наиболее просматриваемых видео среди украинцев на YouTube в 2020 году выглядит так:

Мэвл — Холодок | Валентинка (Пародія) ️

Холостячка — Выпуск 1 от 23.10.2020

От пацанки до панянки —  Выпуск 1. Сезон 4 — 17.02.2020

Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж!

Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

MORGENSHTERN — главный шоумен России-2020 / вДудь

CADILLAC (ПАРОДИЯ) — MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

Бали и почему все на нём помешались. Большой выпуск.

ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?

Ранее "Комментарии" писали о самых популярных клипах среди украинцев. 





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Источник: https://lux.fm/ru/pokazali-spisok-samyh-populyarnyh-video-na-youtube-sredi-ukraincev-i-eto-ispanskij-styd_n102061
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