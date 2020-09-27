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Холодный прогноз: в Украину идет настоящая осень

В некоторых областях температура воздуха упадет сразу на 8-10 градусов

27 сентября 2020, 06:13
Автор:

Виолетта Комаровская

Дожди и похолодание пришли в Украину. С сегодняшнего дня начинается настоящая осень. Температура упадет по всей стране. В некоторых регионах — довольно резко. Такой прогноз погоды на 27 сентября сделали синоптики Укргидрометцентра. 

Холодный прогноз: в Украину идет настоящая осень

Погода 27 сентября. Фото: ua.depositphotos.com

Осеннее похолодание особенно сильно ощутят на себе жители западных регионов. С довольно теплых 22-24 градусов столбики термометров уже сегодня днем опустятся местами до +14. Но чем ближе к Центру Украины, тем погода будет более теплой. А вот дожди пройдут, с большой вероятностью, во всех областях. На Западе они будут более сильными, чем в других украинских регионах.

К слову, осадки сегодня синоптики прогнозируют практически везде. Обойдут дождевые тучи только Луганскую область. Там день обещает быть солнечным. Этот же регион и будет и одним из самых теплых в Украине. Днем термометры покажут 24-26 градусов тепла.

Тепло еще задержится в восточных и южных регионах. В Центре максимальная температура днем будет на уровне +25. 

Ощутят осеннюю прохладу и жители Севера Украины. Там днем стоит ждать не больше чем 20 градусов с отметкой плюс. 

Уже завтра, 28 сентября, в Украине станет еще немного прохладнее. А вот дожди прекратятся. Осадки возможны только на Западе Украины. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой погоды стоит ждать этой зимой в Украине. 


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