Холодный прогноз: когда ждать первых заморозков в Украине

Несмотря на солнечную и сухую погоду, температура воздуха в Украине падает с каждым днем. Уже сегодня ощутимое похолодание почувствуют жители восточных и южных регионов, где бабье лето задержалось дольше всего. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на сегодня, 19 октября.

Первые заморозки в Украине

На Юге максимально солнце сможет прогреть воздух днем до +16, и то лишь местами. Осадков не ожидается.

Еще больше температура упадет в восточных регионах. К примеру, в Луганской области синоптики днем обещают не больше +14, а ночью — около 3-5 градусов пока еще с отметкой плюс.

В Центре и на Севере Украины дневной максимум сегодня будет на уровне 11-12 градусов. Дождей здесь также ждать не стоит.

Сухой и солнечной погода будет в западных областях. На термометрах днем — до +11. Ночью местами температура упадет до +3.

Температура воздуха в Украине будет падать и дальше. Особенно это касается ночных температур. Уже завтра, 20 октября, в северных и восточных регионах возможны первые заморозки. Столбики термометров упадут до ноля.

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