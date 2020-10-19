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Холодный прогноз: когда ждать первых заморозков в Украине

Ощутимое похолодание добралось до южных и восточных регионов

сегодня, 08:01
Автор:

Виолетта Комаровская

Несмотря на солнечную и сухую погоду, температура воздуха в Украине падает с каждым днем. Уже сегодня ощутимое похолодание почувствуют жители восточных и южных регионов, где бабье лето задержалось дольше всего. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра на сегодня, 19 октября. 

Холодный прогноз: когда ждать первых заморозков в Украине

Первые заморозки в Украине

На Юге максимально солнце сможет прогреть воздух днем до +16, и то лишь местами. Осадков не ожидается.

Еще больше температура упадет в восточных регионах. К примеру, в Луганской области синоптики днем обещают не больше +14, а ночью — около 3-5 градусов пока еще с отметкой плюс. 

В Центре и на Севере Украины дневной максимум сегодня будет на уровне 11-12 градусов. Дождей здесь также ждать не стоит.

Сухой и солнечной погода будет в западных областях. На термометрах днем — до +11. Ночью местами температура упадет до +3.

Температура воздуха в Украине будет падать и дальше. Особенно это касается ночных температур. Уже завтра, 20 октября, в северных и восточных регионах возможны первые заморозки. Столбики термометров упадут до ноля. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как приготовить идеальный осенний завтрак — тыквенные оладьи. 


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