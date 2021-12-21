Хищение десятков миллионов гривен с дорог: ГБР проверяет чиновников из Черниговского горсовета

ГБР проверяет чиновников Черниговского городского совета относительно их причастности к хищению государственных денег, когда ремонтировались городские дороги. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

ГБР провело обыски по делу о коррупции (фото из открытых источников)

Как утверждают правоохранители, теневые "схемы" были организованы при участии работников городской жилищно-коммунальной службы и частных предприятий.

Работники ГБР столицы провели обыски в частных структурах, аффилированных с главой Черниговской мэрии. Как утверждают представители следствия, процесс их работы был координирован одним офисным центром.

Силовики Государственного бюро расследований, производя обыски частных предприятий, изъяли черновые финансово-хозяйственные отчеты, печати 31 фирмы, подтвердившие версию руководства ими из одного руководящего офиса. Также немало наличных – в частности, 1,6 миллиона гривен и 60 тысяч долларов.

Сейчас проводятся экспертизы, которые должны установить качество выполнения работ.

Важно, что в этом году городская служба жилищно-коммунального хозяйства Черниговской мэрии провела 4 тендера для того, чтобы проводить ремонт дорог на сумму более 350 миллионов гривен

Вместе с тем совершая закупки, чиновники умышленно прилагали усилия для создания неконкурентных условий. Тогда побеждала нужная компания.

Такая "компания-победитель" начинала действовать и делала заказ некачественного асфальта на двух местных предприятиях, работавших на попечении руководства Черниговской мэрии, еще и по искусственно увеличенным ценам. Полученный результат – некачественный ремонт улиц в городе и бюджетные потери.

Уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Предусмотренное наказание по санкции статьи – лишение свободы до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 70 работников Черкасской прокуратуры получают выплаты за инвалидность.

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