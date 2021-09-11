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Харьков вовсю готовится к ЛГБТ-маршу

ЛГБТ-марш "Харьков Прайд" пройдет под защитой правоохранителей

сегодня, 17:01
Автор:

Лилия Боровая

Харьков вовсю готовится к ЛГБТ-маршу

Харьков Прайд, фото из открытых источников

Правоохранители Харькова готовятся к массовой акции "Марш Харьков Прайд", и надеются на правосознание горожан и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

 Шествие стартует в 12.30 от станции метро "Госпром" и завершится около 14.00 на площади Свободы. В связи с этим, на указанных участках центра города будут перекрыты дороги, в том числе изменены и маршруты движения общественного транспорта на полтора часа.

Правоохранители призывают воздержаться от использования квадрокоптеров для съемки марша.

Организаторы марша позиционируют "Харьков Прайд" как мероприятие в поддержку безопасности, равенства и свобод человека независимо от его гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Участники акции хотят не только заявить о существовании ЛГБТКИ сообществ, а и выдвинуть три основополагающих требования:

— - расследование преступлений, совершенных на почве ненависти, без учета личности потерпевших;

— - доступ представителей всех ориентаций и уязвимых групп населения к государственным институтам;

— - совершенствование системы инклюзивного образования.

Напомним, что в Украине создана электронная петиция, автор которой требует обратить внимание на права ЛГБТ сообщества, права которого, по мнению автора обращения, ущемляются больше всего среди прав людей других потенциально уязвимых групп населения. В частности, автор петиции предлагает легализовать браки ЛГБТ пар.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что при поддержке США, направит максимум сил на защиту прав человека в Украине, в частности на искоренение ксенофобии и расизма, и поддержку ЛГБТКИ движений.


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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/profilaktichna-robota/pravooxoronczi-gotovi-do-zabezpechennya-pravoporyadku-pid-chas-masovoji-xodi/
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